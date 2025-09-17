Ministrul Sănătăţii, despre rectificarea bugetară: "Nu mă aştept ca în zona Sănătăţii să întâmpinăm tăieri"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente.

Despre majorări de salarii, ministrul a spus că acum au o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. El a precizat că nu crede că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat dacă există o perspectivă, poate din 2027, să se majoreze salariile, în condiţiile în care trebuie lucrat şi la o nouă lege a salarizării, Jalon în PNRR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Despre rectificarea bugetară, ministrul Sănătăţii a precizat că se lucrează de vreo două săptămâni intens pentru această rectificare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministrul a mai spus că au existat discuţii extinse cu Ministrul Finanţelor care întotdeauna a avut o reacţie promptă, rapidă şi pozitivă în ceea ce priveşte sănătatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministrul Sănătăţii a subliniat că şi preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, a avut discuţii, inclusiv astăzi, cu privire la bugetul Sănătăţii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰