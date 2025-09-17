Antena Meniu Search
Ministrul Sănătăţii, despre rectificarea bugetară: "Nu mă aştept ca în zona Sănătăţii să întâmpinăm tăieri"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente.

la 17.09.2025 , 21:06
Ministrul Sănătăţii, în conferinţă de presă Ministrul Sănătăţii, în conferinţă de presă - Profimedia

Despre majorări de salarii, ministrul a spus că acum au o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. El a precizat că nu crede că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat dacă există o perspectivă, poate din 2027, să se majoreze salariile, în condiţiile în care trebuie lucrat şi la o nouă lege a salarizării, Jalon în PNRR.

Despre rectificarea bugetară, ministrul Sănătăţii a precizat că se lucrează de vreo două săptămâni intens pentru această rectificare.

Ministrul a mai spus că au existat discuţii extinse cu Ministrul Finanţelor care întotdeauna a avut o reacţie promptă, rapidă şi pozitivă în ceea ce priveşte sănătatea.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că şi preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, a avut discuţii, inclusiv astăzi, cu privire la bugetul Sănătăţii.

