Rusia a atacat noaptea trecută mai multe zone ucrainene aflate în imediata apropiere a graniţei cu România. MApN susţine că radarele au identificat mai multe drone, dar niciuna nu a intrat în spaţiul nostru aerian.

Radu Miruţă, ministrul Apărării, a declarat că nu mai puţin de 21 de drone s-au îndreptat spre România, însă niciuna nu a pătruns în spaţiul aerian românesc. Miruţă a precizat că Armata Română era pregătită pentru orice scenariu.

"Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă. Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja (n.red. ţinti) o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Un nou atac masiv al Rusiei asupra regiunii Odesa

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra regiunii Odesa (sudul Ucrainei) în noaptea de luni spre marţi, avariind infrastructuri industriale, portuare şi energetice, ceea ce a dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică în mai multe localităţi în partea de sud a acestei regiuni de pe coasta Mării Negre, a declarat marţi un oficial local. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, nu a specificat în ce port ucrainean s-au produs pagubele, dar a precizat că atacul a afectat sudul regiunii Odesa, situată pe malul Mării Negre şi al Dunării. El a adăugat că deocamdată nu există informaţii despre eventuale persoane ucise sau rănite.

Într-o postare pe Telegram, oficialul ucrainean relevă că atacul a provocat mai multe incendii, iar infrastructura critică a fost comutată la surse energetice de rezervă. Primarul oraşului Izmail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, situat pe malul opus al fluviului faţă de România, stat membru al NATO, a declarat că oraşul a fost ţinta unui atac "masiv" rusesc cu drone în cursul nopţii trecute. Primarul a declarat pe reţelele de socializare că în urma atacului au fost avariate infrastructuri şi clădiri rezidenţiale.

Rusia a lansat în cursul nopţii trecute asupra Ucrainei un total de 178 de drone, dintre care aproximativ 110 de tip Shahed, din care apărarea ucraineană a reuşit să neutralizeze 154, potrivit raportului de luni al Forţelor aeriene ucrainene. Antiaeriana ucraineană nu a reuşit să intercepteze 22 de drone, care au lovit în 12 puncte diferite din Ucraina, se afirmă în acelaşi raport, care însă nu precizează unde au lovit exact dronele. Mai multe drone ruseşti continuau să survoleze Ucraina în momentul publicării raportului Forţelor aeriene ucrainene la primele ore ale dimineţii, notează EFE.

În jurul orei locale 07:00 (05:00 GMT), guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a informat despre opt răniţi şi pagube grave la un terminal logistic al companiei private de curierat "Nova Poşta" din această regiune din sud-estul Ucrainei.

