Zbor cu probleme pentru avionul care l-a dus pe Radu Miruţă în Lituania. Semnalul GPS, bruiat lângă Rusia

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că aeronava militară cu care s-a deplasat recent în Lituania a fost afectată de un puternic bruiaj al semnalului GPS în apropierea frontierei ruse. Oficialul a precizat că sistemele anti-bruiaj ale avionului au fost activate, iar piloţii au trecut pe modul militar de navigaţie pentru a evita orice risc. Incidentul vine după ce şi avionul care îl transporta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a întâmpinat probleme similare în aceeaşi zonă.

"Da, evident. A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive anti-bruiaj militare, dar, da, am verificat şi a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj", a afirmat ministrul interimar al Apărării, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că piloţii au activat sistemul militar de navigaţie şi au luat măsuri de protecţie.

"Ne-am uitat unde ar putea fi poziţionat avionul, după informaţiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuţie cu piloţii acolo în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania", a explicat Radu Miruţă.

Ministrul a adăugat că, probabil, majoritatea aeronavelor care trec prin zona respectivă se confruntă cu aceeaşi problemă: "Nu ştiu cât de bine ar suna ştirea, vă spun că a fost bruiat semnalul GPS în zona în care a trecut şi avionul în care eram eu, cum probabil că s-a întâmplat şi pentru alte avioane care au trecut pe acolo. Dar, da, avionul în care am zburat a fost afectat de aşa ceva, dar am avut măsuri tehnice de rezervă".

Avionul Forţelor Aeriene Regale, care îl transporta săptămâna aceasta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut semnalul GPS bruiat în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, potrivit The Times.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri, 22 mai, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania.

Delegaţia MApN, din care a făcut parte şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-a întâlnit cu militarii Detaşamentului românesc "Carpathian Vipers".

