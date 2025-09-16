Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază

Războiul din Coaliţie este departe de a se stinge. Liderii partidelor de la guvernare îşi aruncă săgeţi cu orice prilej şi pe orice temă. De la plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază, la concedierile din administraţia locală şi alegerile pentru primăria capitalei.

Avem mai multe dispute la vârful coaliției de guvernare, mai multe conflicte între premierul Ilie Bolojan și liderii PSD. Asta pentru că ultimul scandal este legat de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Scandalul plafonării TVA-ului la alimentele de bază

Aici, social-democraţii și-ar dori ca această măsură să fie prelungită până în primăvara anului viitor. De cealaltă parte însă, premierul Ilie Bolojan și liderii din PNL și USR și-ar dori ca această măsură să fie eliminată pentru că, spun ei, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază ar produce distorsiuni la nivelul comercianților și la nivelul producătorilor. Acest subiect se va discuta în coaliția de guvernare.

Social-democraţii spun însă că dacă premierul va alege să elimine această plafonare a prețurilor la alimentele de bază, atunci vor veni în Parlament cu un proiect de lege separat. În coaliția de guvernare se discută în același timp și despre reforma administrației locale, pentru că și aici avem un conflict deschis între premier și liderii PSD.

Reforma administraţiei locale

Liderii PSD care nu sunt de acord cu procentul de 10% concedieri în primării și în consiliile județene, așa cum și-ar dori premierul Ilie Bolojan, ci au propus mai degrabă o tăiere a cheltuielilor la nivelul administrației locale cu 10%, o tăiere a salariilor în primării și în consiliile județene și o reducere de la capitolul bunuri și servicii.

Poate cel mai aprig conflict care se desfășoară acum la vârful coaliției de guvernare este cel legat de alegerile pentru Primăria Capitalei, pentru că aici Sorin Grindeanu a amenințat clar că PSD este gata să rupă coaliția și să iasă de la guvernare în cazul în care PNL și USR vor susține un candidat comun în capitală.

PSD încearcă să împiedice o alianţă PNL-USR pentru PMB

Practic, social-democraţii încearcă să împiedice acum o alianță între liberali și cei din USR pentru susținerea unui candidat comun la primăria generală. Social-democraţii au propus însă în coaliție două variante, fie ca coaliția de guvernare să susțină un candidat, practic un candidat susținut de toate partidele, PSD, PNL și USR, varianta respinsă însă de Dominic Fritz, liderul USR, fie varianta în care fiecare partid, fiecare dintre cele trei formațiuni politice să meargă separat cu un candidat propriu în lupta pentru primăria capitală.

