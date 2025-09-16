În urmă cu scurt timp s-a încheiat şi dezbaterea din Parlament pe controversata lege a pensiilor private. Este pentru prima oară când legea intră în comisiile din Parlament, mai ales după discuţiile aprinse legate de limitarea retragerii banilor din Piloanele 2 şi 3. La Senat au fost propuse mai multe modificări.

A fost o dezbatere mai bine de două ore aici, la Senat, în comisia de buget și au fost propuse mai multe modificări. Cea mai amplă discuție a fost legată de retragerea banilor din Piloanele 2 și 3 și asta pentru că în proiect este prevăzut acel procent de 30%, să fie retrasă 30% din sumă, iar mai apoi în tranș lunare, în valoare de 1.281 de lei fiecare, așadar pensia minimă.

E pentru prima oară când legea intră în comisiile din Parlament

A existat un amendament depus de senatoarea Nicoleta Pauliuc, care prevedea că românii care sunt pacienți oncologici să poată retrage toată suma la împlinirea vârstei de pensionare, așadar dacă au speranța de viață mai mică de 12 ani. Pe de altă parte și experții au venit cu alte propuneri în cazuri medicale, să poată să fie retrasă toată suma. S-a discutat și despre acel comision pentru furnizorii de plată, care este destul de mare, spun experții, 0.05%, în contextul în care administratorii au acum un comision de cel multe 0.03%.

Așadar acest comision pe care îl vom plăti noi românii, va trebui să fie mai mic. Și o altă discuție a fost și despre pensia viageră, un alt amendament depus, mai exact tranșe lunare pe toată perioada vieții. Această pensie poate fi oferită dacă valoarea activului este fix 150.000 de lei.

