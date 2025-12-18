Antena Meniu Search
Moment inedit în Finlanda: Nicușor Dan, întâmpinat de Moș Crăciun la coborârea din avion

Turneul european al președintelui României, Nicușor Dan, a debutat cu un moment inedit la Helsinki, unde a fost întâmpinat de Moș Crăciun. Secvența apare într-un videoclip publicat pe TikTok, ce oferă și o retrospectivă a principalelor activități din agenda prezidențială din Finlanda.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 18:03
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Moș Crăciun în Finlanda - TikTok

Un moment mai puțin formal a marcat vizita lui Nicușor Dan în Finlanda, unde a fost întâmpinat chiar de Moș Crăciun. Imaginile, publicate pe contul oficial de TikTok, îl arată pe liderul român vizibil binedispus, bucurându-se de întâlnirea cu îndrăgitul personaj.

Clipul a fost postat pe TikTok și surprinde un scurt moment de destindere, înainte ca agenda oficială a vizitei să intre într-o zonă mult mai serioasă. După acest respiro, au urmat discuții legate de securitate, apărarea flancului estic al Uniunii Europene, situația din Ucraina, dar și întâlniri cu membri ai diasporei românești din țara nordică.

Vizita a avut loc în contextul summitului de la Helsinki, unde liderii a opt state din nordul și estul Europei, Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria, au subliniat importanța consolidării apărării flancului estic al UE, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă.

Într-un comunicat comun, liderii celor opt țări au cerut acordarea unei priorități imediate flancului estic al Uniunii Europene, printr-o abordare operațională, coordonată și multidimensională. Documentul subliniază necesitatea consolidării capacităților de luptă terestră, a apărării aeriene și antirachetă, a apărării împotriva dronelor, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice, atât la nivelul UE, cât și în cooperare cu NATO.

