Momente tensionate și comice la dezbaterea bugetului pe 2026 al ÎCCJ: "Hotărâri judecătoreşti nenumărate"

Momente tensionate şi chiar comice pe alocuri au avut loc la dezbaterea privind bugetul pe anul 2026 al Înaltei Curţi de Casație și Justiție (ÎCCJ). Reprezentanta trimisă în faţa comisiei de analiză nu a putut răspunde clar la întrebări.

Manuela Cazacu, managerul economic al ÎCCJ, a precizat că sumele prevăzute în limita aprobată nu acoperă necesarul insituţiei.

"ÎCCJ nu a depus amendamente la proiectul de buget pentru 2026. Sumele prevăzute în limita aprobată nu acoperă necesarul Înaltei Curți, dar pentru aceste sume vom face demersurile necesare la rectificarea bugetară", a transmis Manuela Cazacu.

Ea a menționat că este vorba de drepturile câștigate prin hotărâri judecătorești. În prezent, Înalta Curte nu a plătit drepturile aferente pentru 2024 și 2025 și se mai adaugă o sumă destinată executărilor silite.

"Hotărâri judecătoreşti nenumărate"

Deputatul PSD Adrian Câciu a atras atenția că judecătorii s-au dat pe ei în judecată pentru salarii mai mari și a întrebat retoric de ce nu s-a putut face o economie.

Dialogul dintre membrii comisie de buget-finanţe şi reprezentanta ÎCCJ a fost tensionat și, uneori, comic:

Membru Comisie: Câte persoane au de recuperat aceste sume, în urma unor hotărâri judecătoreşti?

Manuela Cazacu: Nu pot să vă spun, n-am știu de aceste detalii, vi le pot transmite după...

Membru Comisie: Câte hotărâri judecătorești știți să ne spuneți?

Manuela Cazacu: Noi nu avem pe număr de...

Membru Comisie: Deci câte hotărâri judecătorești?

Manuela Cazacu: Nenumărate.

Membru Comisie: Ce înseamnă nenumărate? Infinit? Infinit e un concept delicat în matematică.

Manuela Cazacu: Aceste lucruri nu vi le pot da, pentru că sumele judecătorești...

Membru Comisie: Sunt mai mici de 1.000, mai multe de 1.000?

Manuela Cazacu: Poftim? Probabil că mai mult de 1.000.

Membru Comisie: Mai mult de 2.000, mai puțin de 2.000?

Manuela Cazacu: Dar acum mergem probabil...

Membru Comisie: Păi nu da, nu se poate să nu... E imposibil să nu aveți această informație.

Reprezentant ÎCCJ: Da, da, îl avem, deci bugetul...

Membru Comisie: Păi cum ați ajuns la suma asta dacă nu știți câte hotărâri judecătorești sunt? Nu, nu se poate, adică e o Neînțelegere.

Reprezentanta trimisă de ÎCCJ în vaţa comisiei a părut vizibil nepregătită pentru întrebările detaliate. Aceasta nu a putut preciza câţi judecători au câştigat procese pentru majorarea salariilor.

Buget de 4,9 miliarde lei pentru 2026

Bugetul de 4,9 miliarde lei pe care ÎCCJ îl are pentru 2026 este cu 49% mai mare față de 2025. Judecătorii CCR beneficiază de "prima de performanță" de 50.000 lei pentru fiecare dosar finalizat, însă suma este împărțită, nu individuală. La Curtea Constituțională a României, a fost redus bugetul pentru medicamente, de la 700.000 de lei anul trecut la doar 15.000 lei în 2026.

