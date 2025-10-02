Moșteanu: Rezerva Armatei e îmbătrânită, 120.000 de gradaţi ies la pensie în 2025

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a vorbit joi, în cadrul unei conferințe de presă, despre cele două proiecte de lege aflate pe masa guvernului. Primul privește legea stagiului militar voluntar plătit, iar al doilea - noua Lege a Apărării Naționale.

Despre pregătirea populației pentru apărare, ministrul Ionuţ Moșteanu a declarat că este un proiect avizat săptămâna trecută de CSAT și care ar putea fi adoptat până la finalul anului prin procedura de urgență în Parlament. Ministrul a precizat că rezerva operațională a Armatei este îmbătrânită, doar anul acesta 120.000 de gradați trec în retragere, iar în următorii ani alți 350.000 de soldați și gradați peste 55 de ani vor ieși din rezerva militară, în retragere.

Proiectul de lege care introduce programul de stagiu militar voluntar plătit prevede că tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face patru luni de pregătire, după care vor rămâne în rezerva operațională și vor participa anual la instruiri periodice. La finalul perioadei de pregătire vor fi remunerați cu echivalentul a trei salarii medii de la acel moment.

Legat de noua Lege a Apărării Naționale, Moșteanu a precizat că aceasta este considerată o necesitate pentru Armata Română, întrucât actuala lege datează din 1994, iar de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. Inițiativa are șase inițiatori și șase instituții avizatoare și stabilește clar principiile conducerii unice: MAI în stare de urgență, iar MApN în stare de asediu sau război. Proiectul va fi trimis astăzi către Parlament, unde va intra în dezbaterile comisiilor și apoi în plen. Moșteanu și-a exprimat speranța ca legea să fie adoptată până la finalul acestui an.

"Proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare, modificarea Legii 446/2006 (...), a luat săptămâna trecută avizul CSAT, astăzi l-am aprobat în Guvern. (...) Proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare pleacă de la o necesitate reală, şi anume, rezerva operaţională este îmbătrânită. Nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 şi în fiecare an pierdem din această rezervă. Vă dau numai câteva cifre: în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradaţi, soldaţi, la anul, încă 118.000, în 2027, încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldaţi şi gradaţi care trec din rezervă în retragere, depăşesc vârsta de 55 de ani, din lege. Şi e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei", a afirmat Ionuţ Moşteanu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

"Patru luni de zile, orice tânăr sau tânără, cu vârsta între 18 şi 35 de ani, vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, şi se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri şi diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care urmează să vină şi există un calendar multianual agreat cu aliaţii noştri, un plan anual de înzestrare a Armatei române. (...) Deci, patru luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar şi rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remuneraţi după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieşi din Parlament în final", a spus Moşteanu.

El a adăugat că mai sunt câteva mici modificări legate de formarea în instituţiile de stat civile a unor militari, a unor ofiţeri, a unor specialităţi pentru care nu există capacitatea de formare în instituţiile militare, subliniind că modificarea principală adusă prin proiectul de lege este aceasta: introducerea conceptului de militar voluntar în termen.

