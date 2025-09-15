Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei a fost respinsă de plenul Senatului

Moţiunea simplă depusă de parlamentarii AUR şi intitulată "În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj", a fost respinsă în urma votului. Prin aceasta prin care se cerea demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior, şi anume majorarea normei didactice, comasările haotice, tăierea burselor, scrie News.ro.

Moţiunea, depusă de parlamentarii AUR şi intitulată "În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj", a fost respinsă, la vot, cu 82 de voturi împotrivă, 40 de voturi favorabile şi o abţinere.

Daniel David a cerut um pact pentru un "deceniu al educaţiei şi cercetării"

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut în plenul Senatului un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării, cu trei puncte simple.

Articolul continuă după reclamă

"În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut. Doi, educaţia şi cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoaşterii nu se poate separa de diseminarea ei prin educaţie. Şi, trei, orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele Unii Europene şi OCDE", a spus ministrul.

Anterior, Daniel David a precizat că, dacă moțiunea va trece, își va da demisia din funcție. "Eu sunt un om pentru care onoarea este un lucru important. Dacă moțiunea trece, nu are sens să mai rămân un ministru care să implementeze un program de guvernare neasumat", a declarat oficialul.

Abrudean: Moţiunea este un demers politic, demagogic şi fără finalitate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că ministrul Daniel David nu ar trebui să aibă emoții în fața moțiunii, considerând-o un "demers politic, demagogic și fără finalitate". Abrudean a subliniat că majoritatea coaliției va susține ministrul, așa cum s-a întâmplat și în cazul moțiunilor de cenzură anterioare.

De asemenea, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a anunțat că formațiunea sa va vota împotriva moțiunii, considerând-o "lipsită de credibilitate" și conținând "foarte multe neadevăruri".

Iniţiatorii moţiunii: Am ajuns de râsul Europei

Iniţiatorii moţiunii simple arată că sub conducerea ministrului David, România înregistrează cifre alarmante: Rata finală de promovare la Bacalaureatul de toamnă 2025: doar 31,9% - cea mai mică din 2019 încoace; Cel mai mic număr de înscrişi la Bacalaureatul de toamnă din ultimii 21 de ani; Nivelul de analfabetism funcţional rămâne îngrijorător de ridicat, iar inechităţile dintre mediul urban şi rural se adâncesc, în ciuda retoricii reformatoare.

"Am ajuns de râsul Europei, România apare în rapoartele internaţionale ca un exemplu negativ, un stat care îşi sacrifică viitorul prin neglijenţă şi cinism. Dovada este prognoza unui centru de analiză conservator din Ţara Galilor, care afirmă că: 'Dacă nimic nu se schimbă, până în 2040 Ţara Galilor va ajunge la nivelul României', ţară care 'a avut istoric rezultate slabe în clasamentele' PISA", spun parlamentarii din Opoziţie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰