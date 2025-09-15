Ministrul Educației, în cazul în care moțiunea trece: Voi demisiona. Nu are sens să rămân

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, înainte de votul asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa, că vede acest demers ca pe o oportunitate de a clarifica informațiile privind schimbările din sistemul de educație.

Ministrul a declarat la Antena 3 CNN că moţiunea simplă este "o ocazie de a discuta serios despre problemele educației, pentru că în spațiul public, și chiar în moțiune, au apărut foarte multe informații distorsionate. Și mă bucur că o să am această oportunitate. Sper să le clarific".

Daniel David, pregătit să demisioneze

David a precizat că, dacă moțiunea va trece, își va da demisia din funcție. "Eu sunt un om pentru care onoarea este un lucru important. Dacă moțiunea trece, nu are sens să mai rămân un ministru care să implementeze un program de guvernare neasumat", a declarat oficialul.

"Pentru mine, adevărul este mai important decât poziția mea. Eu nu vin doar ca un ministru al austerității, ne-am îndeplinit acest rol. Trebuie să gândim pentru anul viitor un mecanism de dezvoltare", a conchis Daniel David.

