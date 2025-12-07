Bolojan, mesaj cu subînțeles cu 5 ore înainte de închiderea urnelor: a postat o imagine din Sectorul 6

În ziua alegerilor parțiale, Ilie Bolojan a postat pe Facebook un mesaj de mobilizare adresat bucureștenilor. Liderul liberal i-a îndemnat pe cetățeni să iasă la urne și să voteze:"Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept".

Mesajul este însoțit de o fotografie sugestivă: Parcul Liniei din Sectorul 6, un proiect realizat în ultimii ani în București, sub administrația lui Ciprian Ciucu. Deși Bolojan nu menționează nume, alegerea acestei imagini este o aluzie evidentă la primarul Sectorului 6.

"Țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui", a mai transmis Bolojan, sugerând că schimbarea reală pornește de la nivel local, cu primari competenți și dedicați.

Prin formularea atentă și alegerea unei imagini încărcate de semnificație, mesajul său din ziua votului poate fi interpretat ca un sprijin discret, dar clar, pentru Ciprian Ciucu.

