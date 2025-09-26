Nicușor Dan are în plan înlocuirea șefilor Parchetului General și DNA: Sunt zone de corupţie neacoperite

Şefii Parchetului General şi DNA ar putea fi schimbaţi, a declarat Nicuşor Dan. Preşedintele a mai precizat că oamenii care conduc aceste instituţii au mandat până la primăvară, dar că se va face o evaluare.

Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă există probleme manageriale la Parchetul General şi la DNA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns afirmativ, el spunând că are această opinie care vine din experienţa sa "cu instituţiile astea de 20 de ani".

"Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în care am spus că în mijlocul Bucureştiului, la 500 de metri de Guvern, pe Lascăr Catargiu, un om construieşte o casă fără autorizaţie. Şi au trecut patru ani şi casa s-a terminat şi nimeni n-a venit, n-a constatat", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă aceasta poate însemna un anunţ că şefii Parchetului General şi cel al DNA vor fi schimbaţi, preşedintele Nicuşor Dan a precizat că este "foarte probabil", însă a adăugat că mandatele celor doi se vor termina în primăvară.

"Oamenii au un mandat până, dacă nu mă înşel, martie anul viitor, primăvara anului viitor şi o să facem o evaluare aşa cum se cuvine. Sunt zone de corupţie neacoperite şi sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp.

Au şi ei, pe de altă parte, nişte circumstanţe, faptul că sunt cu 30 la sută mai puţini decât ar trebui să fie. Deci e o discuţie puţin mai complexă. Una peste alta, cred că mulţi din românii care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele", a adăugat Nicuşor Dan.

Când va face nominalizările la conducerile SRI şi SIE

"La momentul oportun (vor fi făcute nominalizările – n.r.), pentru că este un dialog care este între preşedinte şi partidele din coaliţie, între partidele din coaliţie şi la momentul în care această discuţie nu se va suprapune cu alte discuţii care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea şi o vom tranşa", a afirmat Dan.

Întrebat dacă variantele luate în calcul sunt Gabriel Zbârcea la şefia SRI şi Marius Lazurca la şefia SIE, Nicuşor Dan a afirmat: "Înţelegeţi doar că în momentul potrivit discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun". Cât priveşte interesul major care ar exista în societate privind nominalizările pentru SRI şi SIE, Nicuşor Dan a recunoscut că a fost o influenţă a SRI în viaţa politică.

"Să o spunem foarte direct, am avut o influenţă, mai puţin a SIE, dar am avut influenţa SRI-ului în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică. Şi atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Noi trebuie să facem două lucruri.

Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferenţele cu diferite fenomene sociale să dispară. Un director civil ar trebui să fie garanţia pentru lucrul ăsta", a adăugat şeful statului.

