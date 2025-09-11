Nicuşor Dan avertizează: Inechitățile sociale şi corupţia pot împinge societatea spre ură și xenofobie

Președintele Nicușor Dan avertizează că nemulțumirile sociale generate de inechități și corupție pot degenera într-o retorică a urii și a xenofobiei. Șeful statului a subliniat că este esențial ca mijloacele prin care este gestionată această tensiune să fie proporționale, pentru a nu alimenta și mai mult divizarea societății.

"Evident că există un risc ca o nemulţumire care în opinia mea este în esenţă socială, care vine din inechităţi în societate, care vine din corupţie, să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al ţării şi ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporţionale, ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcţionare a unei părţi din societate", a declarat preşedintele Nicuşor Dan pentru un post de televiziune.

El a apreciat că trebuie să existe "o separaţie între conservatori pro-europeni, oamenii dialogului, şi conservatori pro-ruşi şi oameni care propagă ura în societate".

"Această distincţie trebuie să existe. Cum se va realiza ea în societate, din poziţia pe care o am, aş zice că nu e treaba mea. Iar tocmai pentru că există această tensiune, diferenţă de opinii, pe care eu am simţit-o pe pielea mea când eram preşedintele USR-ului, cu atât mai mult cu cât acum sunt preşedinte şi prin fişa postului trebuie să fiu mediator, nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul şi încerc din această poziţie să preiau acele lucruri care să ne ajute să ne vedem obiectivele comune", a afirmat şeful statului.

