Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat Strategia Naţională de Apărare a ţării. Corupţia a fost definită ca ameninţare la securitatea naţională, iar preşedintele vrea să implice SRI în această luptă. Strategia a fost pusă deja pe hârtie, iar documentul va fi trimis spre aprobare către CSAT. Ar trebui adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea lui Nicușor Dan ca președinte al țării.

Principalele declaraţii ale preşedintelui Nicuşor Dan:

- punem azi în dezbatere Strategia Naţională de Apărare. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetăţeanului. Nu vrem să apărăm statul, vrem să apărăm cetăţeanului. Întrebarea care se pune: câtă încredere mai are cetăţeanul în acest instrument denumit stat şi care este disponibilitatea lui eventuală de a îl apăra. Nu ştiu dacă răspunsul este cel mai fericit şi acesta este rostul nostru, despre a corecta decalajul între un avans al societăţii, pe care l-a făcut pe multe planuri, inclusiv economic şi rămânerea în urmă a administraţiei publice

- conceptul principal este cel de independenţă solidară. Acţounile statului să fie în sensul apărării şi confirmării unei identităţi şi, în acest sens, în relaţiile sale externe, să apere interesele României în mod expres şi, pe de altă parte, să păstreze angajamentele şi toate parteneriatele internaţionale pe care România le are.

- strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că, în mod esenţial, contextul este diferit. Vedem o creştere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem cumva o tendinţă de grupare a statelor guvernate autoritar şi vedem o diminuare a capacităţii a organismelor internaţionale de a păstra ordinea internaţională bazată pe reguli. Aceasta ar fi strict geopolitica. Vedem, apoi, o evoluţie tehnologică cu o creştere exponenţială şi atunci, inclusiv Inteligenţa Artificială, deci nu mai suntem într-un context în care cumva puterea militară este proporţională cu economia şi cu investiţiile în apărare. Cine nu reuşeşte să facă saltul tehnologic pe care alţii îl fac, va fi penalizat mult mai mult ca până acum. În acelaşi cadru, fenomenul global de digitalizare, interacţiunea cu reţelele sociale, dă liber unor acţiuni de manipulare şi dezinformare pentru care trebuie să ai pregătite nişte mijloace specifice de apărare. O noutate este schimbarea raporturilor economice, vedem un protecţionism economic, vedem o luptă pe resurse critice şi o limitare, ceea ce nu vedeam în urmă cu câţiva ani, limitare a resurselor critice, vedem o creştere a acţiunilor de sabotaj şi de perturbare a infrastructurii critice, vedem radicalizare şi o creştere a tendinţelor antidemocratice, întreţinute de actori statali, vedem o creştere a ameninţărilor transfontaliere şi efecte mai puternice ale schimbărilor climatice.

- trecând la ce trebuie să facă România, trebuie să păstrăm parteneriatele, să ne manifestăm interesele în cadrul UE, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite, sunt constante ale politicii noastre. Vreau să insist pe câteva chestiuni interne: administraţia publică, suntem la capitolul vulnerabilităţi, administraţia publică are nişte probleme. În primul rând, aici a fost o surprindere pentru mine, inclusiv la acest nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date. Fiecare instituţie publică îşi vede de politica sectorială, nu avem o viziune integrată şi nicio apetenţă a oamenilor din administraţie să inoveze. O altă vulnerabilitate şi am insistat ca ea să fie clar delimitată în strategia naţională de apărare este corupţia. Pe de-o parte, slăbeşte coeziunea socială, cum spuneam mai devreme, e greu să vrei să te identifici, să aperi un stat corupt. Pe de altă parte, există consecinţe în economie şi inclusiv în calitatea administraţiei.

- în ceea ce priveşte fenomenul corupţiei, am menţionat expres trei lucruri: o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituţiile care au atribuţii, implicarea serviciilor de informaţii în culegerea de date cu privire la acest fenomen. Şi doar atât. Am precizat expres, fără implicarea în etapa de cercetare şi în procesul de justiţie.

- pe procedură, acest document va fi în dezbatere publică, va fi pus pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, pe 24 noiembrie va fi avizată, 26 noiembrie voi prezenta strategia în plenul Parlamentului. Strategia va fi urmată de un plan de implementare, care nu va avea un caracter public, dar acest plan va fi aprobat de CSAT şi planul de implementare va avea nişte rapoarte de progres.

- încă două chestiuni care ţin de zona de apărare, securitate: mâine, la Cincu, se încheie un exerciţiu militar extrem de important pentru România, peste 5.000 de militari din foarte multe ţări participă, mulţi ambasadori ai ţărilor partenere ai NATO, încă o dovadă în plus că România este într-un sistem de apărare important.

- există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi oamenilor din MAI, servicii, că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone. Este o discuţie care va începe la un moment dat, dar ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi, vor beneficia de condiţiile acestei legi, şi nu de la momentul viitor, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii, adică nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze. Pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiţie, multă lume s-a pensionat, de frică să nu aibă aceleaşi condiţii de pensionare. Vreau să fac aceste anunţ ca oamenii să aibă această predictibilitate.

