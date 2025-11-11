Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Nicuşor Dan: "Cred că declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Şi reacţia CSM mult exagerată"

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că declarația vicepremierului Oanei Gheorghiu - care a spus că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii - "a fost nefericită", iar "reacția CSM a fost mult exagerată".

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 12:05

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebat dacă ar trebui să rămână în funcţie Oana Gheorghiu, în urma acestei declaraţii, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că greşeala acesteia nu a fost aşa de mare. 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan presedinte csm oana gheorghiu
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: "Cred că declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Şi reacţia CSM mult exagerată"