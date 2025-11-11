Președintele Nicușor Dan a declarat marți că declarația vicepremierului Oanei Gheorghiu - care a spus că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii - "a fost nefericită", iar "reacția CSM a fost mult exagerată".

Întrebat dacă ar trebui să rămână în funcţie Oana Gheorghiu, în urma acestei declaraţii, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că greşeala acesteia nu a fost aşa de mare.

