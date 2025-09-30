Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu avem acum imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni 

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni. Şeful statului a mai transmis că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent, şi că miercuri la summitul UE de la Copenhaga îi va informa pe partenerii României pe această temă.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă la Timişoara, ce date are şi ce demersuri a făcut în privinţa anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

"Da, în primul rând am citit tot dosarul. E mai puţin important. Mai important este că, faţă de noiembrie 2024, noi avem mult mai multe elemente şi de context şi specifice, relative la acel eveniment. De context, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbeşti de interferenţa rusă în procesul electoral şi de o dezinformare sistematică făcută de Federaţia Rusă-România, acum lucrul ăsta este recunoscut. Sunt diferite rapoarte ale unor ţări europene, ale unor instituţii europene şi internaţionale care spun că pentru ei este un nivel de evidenţă că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, în ţările europene şi inclusiv în România, cu două obiective. Unul, dacă se poate să influenţeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu, să amplifice temerile şi nereuşitele respectivelor societăţi şi să le destabilizeze", a spus preşedintele Nicuşor Dan, arătând că acesta este contextul general.

Potrivit şefului statului, în contextul specific pentru România, "i-a plăcut foarte mult raportul de acum două săptămâni al Procurorului General".

"Noi aveam pe componenta de finanţare externă o probă, acel milion de euro de la domnul Peşchir. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală, şi dovada asta o avem: faptul că au fost mai multe site-uri, iar pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul General l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga să informez pe partenerii noştri", a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan a menţionat că "nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă". "Probabil că ne mai trebuie câteva luni. În momentul în care o să avem imaginea completă a ce s-a întâmplat în noiembrie, voi ieşi public", a subliniat el.

