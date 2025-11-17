Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan, despre Călin Georgescu: Am strâns multe materiale. La momentul potrivit o să ieşim cu sinteza

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pentru a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale, susţinând că e documentată mult mai bine interferenţa rusă.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 07:34
Nicuşor Dan, despre Călin Georgescu: Am strâns multe materiale. La momentul potrivit o să ieşim cu sinteza - Hepta

Nicuşor Dan a declarat, duminică, că la momentul potrivit vor fi prezentate mai multe materiale, inclusiv biografia lui Călin Georgescu. "Am strâns multe materiale, pe multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce anul trecut la alegeri erau cumva nişte suspiciuni şi între timp am documentat mult mai bine interferenţa rusă. La momentul potrivit o să ieşim cu o sinteză din toate materialele", a explicat Nicuşor Dan.

El a menţionat că la momentul anulării alegerilor, în decembrie 2024, se cunoşteau puţine despre interferenţa rusă în România. "În momentul acela aveam o cunoaştere relativ limitată despre fenomenul de interferenţă rusă în sensul că cu titlu general ştiam că sunt, vorbim de instituţiile statului, că sunt nişte site-uri care propagă nişte informaţii pe care ei aş zice că le-au crezut că nu pot influenţa mai mult de 5-6% publicul din România, nicidecum rezultatul pe care l-am văzut cu toţii.

Faţă de discuţiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Avem rapoarte ale multor ţări europene cu servicii de informaţii foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistemică a Rusiei în Europa. Şi avem foarte multe exemple şi de acţiuni cibernetice, şi de acţiuni de manipulare, dezinformare, în cadrul ăsta lucrurile devin mult mai uşor de înţeles decât ceea ce părea destul de ciudat în momentul imediat următor alegerilor din noiembrie", a transmis preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune Nicuşor Dan despre fenomenul "Georgescu"

El a adăugat că atât concluzia CSAT, cât şi decizia CCR din decembrie 2024 au fost perfect justificate. Întrebat dacă el crede că fenomenul Călin Georgescu creşte în intensitate, Nicuşor Dan a răspuns: "Nu aş spune că creşte. Aş zice mai degrabă că stagnează şi aş zice că nu este neapărat o atracţie sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile astea contestatar.

Ceea ce trebuie să spunem în modul cel mai direct este că în momentul de faţă pentru mulţi dintre români există o neîncredere în statul român, în autorităţile statului român şi atunci pentru toţi oamenii ăştia care cred că prin statul român de acum nu există un viitor, ei încearcă să se uite către cine pare să fie alternativa, cine s-a promovat mai bine pentru a fi alternativa, şi domnul Georgescu s-a promovat foarte bine".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan calin georgescu alegeri romania 2024
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, despre Călin Georgescu: Am strâns multe materiale. La momentul potrivit o să ieşim cu sinteza