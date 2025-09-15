Nicuşor Dan, despre cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: "O uriaşă neîncredere economică"
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost vorba de o uriaşă neîncredere economică pentru România. Acesta a precizat că am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras, o explozie a inflaţiei şi o deteriorare a situaţiei financiare.
Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte.
" Cred că am avut nişte semnale, în primul rând economic, am avut nişte semnale imediat după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur, am văzut cum a crescut cursul leului, cum au crescut ratele dobânzilor pentru români. Am avut, de asemenea, după ce George Simion a câştigat turul întâi, în mai, aceleaşi semnale", a afirmat preşedintele.
Potrivit acestuia, "era programul anunţat şi de George Simion şi de Partidul AUR, că nu vrea să mai audă de multinaţionale, de firme".
"Deci ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras imediat şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară a României", a mai declarat Nicuşor Dan.
