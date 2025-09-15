Nicuşor Dan, despre cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: "O uriaşă neîncredere economică"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost vorba de o uriaşă neîncredere economică pentru România. Acesta a precizat că am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras, o explozie a inflaţiei şi o deteriorare a situaţiei financiare.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte.

" Cred că am avut nişte semnale, în primul rând economic, am avut nişte semnale imediat după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur, am văzut cum a crescut cursul leului, cum au crescut ratele dobânzilor pentru români. Am avut, de asemenea, după ce George Simion a câştigat turul întâi, în mai, aceleaşi semnale", a afirmat preşedintele.

Potrivit acestuia, "era programul anunţat şi de George Simion şi de Partidul AUR, că nu vrea să mai audă de multinaţionale, de firme".

Articolul continuă după reclamă

"Deci ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras imediat şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară a României", a mai declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰