Nicuşor Dan despre rechemarea lui Lazurcă: "L-am chemat pentru a ocupa o poziţie la Bucureşti"

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României / Lazurcă a fost vehiculat recent ca variantă pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Nicuşor Dan îl recheamă pe Marius Lazurcă din funcţia de ambasador - Profimedia

UPDATE: Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, la Antena 3, că l-a rechemat pe Marius Lazurcă din postul de ambasador "pentru a ocupa o poziţie la Bucureşti".

"Mai departe, pe servicii de informaţii, până nu o să ajungem la un acord cu partidele din majoritatea politică, nu o să spun absolut nimic", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că viitorii șefi ai serviciilor de informații trebuie să fie "oameni echilibrați, cu experiență în gestionarea echipelor și fără dubii privind onestitatea".

El a confirmat că există deja o "listă scurtă" și discuții politice în desfășurare, dar a evitat să ofere detalii publice pentru a nu afecta negocierile.

Președintele a amintit și de legătura personală cu Lazurcă, menționând că au fost colegi la Sorbona în anii ’90, unde au organizat un seminar de politică pentru studenții români.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize, conform news.ro.

Lazurcă fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Observator, care sunt planurile sale în legătură cu schimbarea conducerii SRI şi SIE. Au fost avansate două nume, despre care preşedintele a spus că trebuie să fie aprobate de Parlament.

Ce fel de oameni vede Nicuşor Dan în fruntea SRI şi SIE

Alessandra Stoicescu: Ce fel de oameni vedeţi în fruntea serviciilor de informaţii? Care e profilul?

Nicuşor Dan: Nişte oameni care au experienţă de viaţă, capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime. Nu politicieni, mai degraba oameni din societate, lucru la care partidele sunt dispuse.

