Nicuşor Dan, despre datoria Primăriei Capitalei la Termoenergetica: "Mi-aş dori să plătim acum un miliard de lei. Banii ăştia nu-i avem"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat miercuri că între Primăria Capitalei şi Termoenergetica, ca în fiecare început de an, sunt datorii care se vor stinge pe parcursul anului, pentru că în lunile de iarnă sunt facturi mult mai mari decât banii pe care îi primesc prin generozitatea Guvernului, din impozitele bucureştenilor. El a mai spus că şi-ar dori să plătească acum un miliard de lei către compania Termoenergetica, astfel încât compania să plătească mai departe către Elcen dar banii ăştia nu-i are.

”Între Primăria Capitalei şi Termoenergetica, ca în fiecare început de an, sunt datorii care se vor stinge pe parcursul anului, pentru că în lunile de iarnă sunt facturile mari, mult mai mari decât banii pe care noi îi primim prin generozitatea Guvernului, din impozitele bucureştenilor. Şi, atunci, acumulăm datorii în iarnă şi pe care le stingem ulterior, până în lunile de vară, când plătim către Termoenergetica mult mai mult decât factura de 10-15 milioane, cât este pe lunile de vară”, a spus primarul Capitalei, potrivit news.ro.

El a precizat că ce s-a schimbat acum este că Guvernul format în jurul PSD-ului le-a redistribuit mult mai puţin bani din impozitele pe venit ale bucureştenilor, în ciuda referendumului pe care bucureştenii l-au votat.

Nicuşor Dan: "Banii ăştia nu-i avem"

Articolul continuă după reclamă

Despre o posibilă intrare în insolvenţă a companiei, Nicuşor Dan a spus:

”Suntem oameni politici cu un mandat de la cetăţeni şi fiecare dintre noi trebuie să acţionăm cât mai responsabil faţă de cetăţeni”. ”Mi-aş dori să plătim acum un miliard de lei către compania Termoenergetica, astfel încât compania să plătească mai departe către Elcen. Banii ăştia nu-i avem, pentru că un guvern a ignorat voinţa bucureştenilor şi face primăria asta să fie un fel de oficiu de plăţi, să facă numai mişcări obligatorii. Trebuie să plătim subvenţia la transport public, pentru ca bucureştenii să poată să circule cu transportul public. Trebuie să plătim elementele esenţiale, nu investiţiile, repet, de funcţionare ale spitalelor. Trebuie să plătim întreţinerea minimală a spaţiilor verzi. Am blocat, cum v-am spus, investiţiile pe repararea locurilor de joacă, am alocat mult mai puţini bani pe malurile de lac din Herăstrău şi am oprit multe investiţii în spitale, pentru că nu sunt bani”, a mai explicat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Au apărut zborurile cu destinaţie necunoscută. Aţi testa o astfel de experienţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰