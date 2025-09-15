Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre doborârea dronelor ruseşti: "Este o decizie pe care să o iei de la caz la caz"

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că există cadru legal pentru doborârea dronelor care reprezintă o amenințare, însă decizia trebuie luată de la caz la caz, pentru a evita pagube colaterale. Declarația vine după ce o dronă rusească a survolat teritoriul României timp de 50 de minute.

la 15.09.2025 , 22:18
Președintele Nicușor Dan: Doborârea dronelor, decizie punctuală

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că legea adoptată în primăvara acestui an stabilește un cadru legal clar pentru intervențiile împotriva dronelor care pot reprezenta o amenințare.

Șeful statului a precizat însă că hotărârea de a le doborî trebuie luată punctual, în funcție de situație.

"Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta", a declarat Nicușor Dan.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

nicusor dan drone rusia razboi ucraina romania aparare securitate nationala
