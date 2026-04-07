Nicușor Dan, despre scandalul pozelor false publicate de Lasconi: DIICOT să spună cine i-a plătit

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va merge la DIICOT dacă va fi chemat în dosarul privind fotografiile false apărute în campania prezidenţială şi a subliniat că îşi doreşte ca ancheta să stabilească cine i-a plătit pe cei implicaţi.

Președintele a fost întrebat despre scandalul fotografiilor marți, în timp ce se afla la Timișoara pentru a participa la inaugurarea Centrului de Mari Arși. El a spus că este treaba procurilor și a dezvăluit că vrea să afle cine i-a plătit pe cei implicați. De altfel, două dintre persoanele implicate au lucrat și pentru echipa Nicușor Dan, a mai spus președintele.

Dan: Dacă voi fi chemat la DIICOT, mă voi duce

"Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce (n.r. la DIICOT), dar nu cred ce pot eu să spun mai mult decât ce-a văzut toată lumea, că nişte oameni au dus în spaţiul public nişte fotografii în care pretind că sunt eu", a afirmat preşedintele.

El a reamintit că a depus plângere la DIICOT chiar a doua zi după apariţia imaginilor în spaţiul public. "Sunt două lucruri clare, eu am făcut plângere la DIICOT a doua zi după ce elementele au părut în spațiul public. Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine... au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat şi da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost şi în filmarea de care... sau, în fine, fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurorilor şi mi-aş dori ca... e foarte bine că au ajuns până aici... cât mai curând să răspundă la întrebarea esenţială: cine i-a plătit pe oamenii ăştia", a spus Nicuşor Dan.

Scandalul pozelor false din 2025

Amintim că DIICOT a efectuat mai multe audieri în cazul fotografiilor publicate de Elena Lasconi pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, în care susținea că ar fi surprins o întâlnire secretă din decembrie 2024 între Nicuşor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Atât Nicuşor Dan, cât și Victor Ponta au depus plângeri. Şeful statului a calificat imaginile drept un fals grosolan.

Procurorii cred că fotografiile ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele implicate în campania electorală din 2025. Se pare că în realizarea scenei au fost implicate mai multe persoane care s-au dat drept cei trei oficiali, au făcut fotografiile și închiriat imobilul din Tunari, Ilfov.

