Nicuşor Dan, despre SPP-istul care a devenit viral pe reţelele sociale: "Este în continuare prezent"
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni seară, în emisiunea Sinteza Zilei, ce s-a întâmplat cu SPP-istul care a devenit deliciul reţelelor sociale în cursul anului 2025.
Preşedintele Nicuşor Dan - Profimedia
Preşedintele a explicat că acesta face parte în continuare din dispozitivul de pază.
"Sunt mai multe echipe care îmi asigură protecţia şi este în continuare în... este într-unul din schimburi. Este o persoană foarte profesionistă şi foarte pozitivă", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰