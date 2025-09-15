Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre SPP-istul care a devenit viral pe reţelele sociale: "Este în continuare prezent"

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni seară, în emisiunea Sinteza Zilei, ce s-a întâmplat cu SPP-istul care a devenit deliciul reţelelor sociale în cursul anului 2025.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 21:54
Preşedintele Nicuşor Dan Preşedintele Nicuşor Dan - Profimedia

Preşedintele a explicat că acesta face parte în continuare din dispozitivul de pază. 

"Sunt mai multe echipe care îmi asigură protecţia şi este în continuare în... este într-unul din schimburi. Este o persoană foarte profesionistă şi foarte pozitivă", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

