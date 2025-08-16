Nicușor Dan, despre summitul din Alaska: A fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o primă reacţie despre summitul din Alaska şi susţine că a fost un prim pas pentru a începe negocierile de pace. Şeful statului mai spune şi că aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor.

„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace”, declară sâmbătă președintele Nicușor Dan, după întrevederea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin.

El adaugă că „eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”.

Un prim pas spre pace

„Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori”, se arată în mesajul publicat de șeful statului pe platforma X.

Potrivit președintelui, „pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”.

„Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze. Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, mai scrie Dan.

El precizează că „în cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”.

„Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, subliniază Dan.

