Nicuşor Dan, după decizia CCR: "Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate"

După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor . Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a publicat un mesaj, pe reţelele de socializare, în care spune că partidele politice vor redacta un nou text legislativ "care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate."

