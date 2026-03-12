O tânără mamă din Botoşani a murit subit în timp ce îşi aştepta copilul de 6 ani să iasă de la grădiniţă. Livia vorbea la telefon când i s-a făcut rău şi a leşinat chiar sub ochii trecătorilor care au sunat imediat la 112. Potrivit apropiaților, s-ar fi plâns de dureri în piept, dar nu a considerat că este cazul să meargă la medic. Apropiaţii spun că suferea mult după pierderea surorii ei şi era mamă singură.

"Livia avea doar 29 de ani. Ca în fiecare zi, mergea să îşi ia copilul de 6 ani de la grădiniţă când i s-a făcut brusc rău. A leșinat și s-a prăbușit pe trotuar. Martorii au făcut tot posibilul să o salveze au sărit să îi acorde primul ajutor şi au sunat la 112", a declarat Florentina Muraru, director grădiniţă. Deşi echipajul a sosit imediat, Livia nu a mai putut fi salvată.

"S-a ridicat suspiciunea unui infarct miocardic sau o disectie de aorta fapt confirmat si in urma diagnosticului preliminar facut de medicina legala", a declarat Ramona Guraliuc, medic şef UPU. Familia a aflat de tragedie într-un mod cumplit. Tânăra vorbea la telefon în momentul în care i s-a făcut rău, iar persoana de la celălalt capăt al firului şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva grav când conversaţia s-a întrerupt. A sunat înapoi şi a aflat de la martori că Livia nu mai este.

Femeia îşi pierduse sora în urmă cu 3 ani

"Martorii au răspuns acelui apel si atunci, persoana respectivă, fiind apropiată, a anunțat familia, a anunțat-o pe mama ei, au anunțat prietene și au venit si au luat ei copilul de la grădiniță", a declarat Florentina Muraru, director grădiniţă. Deşi nimeni nu se aştepta la un asemenea final, semne ar fi fost. În urmă cu trei zile Livie se plânsese mamei de dureri puternice în piept. Nu ar fi ajuns însă la medic.

"Un consult de specialitate la un cardiolog o ecografie cardiacă ar fi putut să prevadă existența unui fals sau modificări de perete al aortei", a declarat Ramona Guraliuc, medic şef UPU. Potrivit apropiaților, tânăra trecea printr-o perioadă dificilă după moartea surorii ei. În plus îşi creştea singură copilul. "O femeie cu bun simț respectuoasă, întotdeauna vorbea frumos, se despărțea foarte frumos de copil. Îmbrățișare după îmbrățișare dimineața la desprindere. Ştim doar că avea așa o durere mare în suflet din cauza pierderii surorii acum 3 ani. Tot așa o moarte neașteptată", a declarat Florentina Muraru, director grădiniţă.

Medicii spun că durerile în piept, care de multe ori iradiază pe braţ, asociate cu transpiraţii reci, vărsături şi slăbiciune, pot fi semne ale unui atac de cord şi sunt o urgenţă medicală. De asemenea, prevenţia este cea care salvează uneori vieţi aşa că un drum la medic atunci când anumite simptome nu vă dau pace vă poate salva viaţa.

