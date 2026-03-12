Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată mai târziu, menţionând că România va susţine orice fel de variantă juridică pentru a ieşi din blocaj.

- Nicuşor Dan, reacţie după ce Ungaria blochează ajutorul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina: "Inacceptabil" - Arhivă

"Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27, care priveşte o chestiune extrem de serioasă - un împrumut care să permită Ucrainei, pe de o parte, pe parte civilă, mai ales pe parte militară, să răspundă la necesităţile pe care le are - să fie contestată două sau trei sau patru săptămâni mai târziu", a afirmat Nicuşor Dan la o conferinţă de presă comună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrebat în legătură cu faptul că Ungaria a blocat acest împrumut.

România va susţine orice fel de variantă juridică pentru a ieşi din blocaj

El a adăugat că România va susţine orice fel de variantă juridică pentru a ieşi din blocaj. "După cum ştiţi, de azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European, Ucraina şi acest subiect specific este pe agenda întâlnirii. Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieşi din acest blocaj, iar România va susţine orice fel de variantă juridică pentru a ieşi din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuţie mai târziu", a mai spus şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

Parlamentul Ungariei a adoptat marţi o moţiune prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, alocării de noi ajutoare militare pentru Kiev, transformării UE într-o alianţă militară şi oricăror măsuri care pot submina suveranitatea statelor membre ale Uniunii, transmite MTI.

Moţiunea afirmă că liderii UE iau decizii care duc la escaladarea tensiunilor şi riscă să antreneze Europa în război. Aderarea Ucrainei la Uniune este respinsă explicit, cu justificarea că primirea ca membru a unui stat aflat în război ar implica UE în conflict; în plus, Ucraina nici nu ar satisface criteriile pentru aderare.

Parlamentul cere Guvernului ungar să evite contribuţiile la negocierile de aderare cu Ucraina, să refuze orice ajutor financiar sau militar pentru Kiev şi să împiedice intrarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰