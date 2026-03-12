Chatboții cu inteligență artificială sunt mai populari ca niciodată, rasa umană devenind din ce în ce mai dependentă de ei pentru informații.

O profesoară de la Cambridge explică de ce ar fi bine să fim amabili în continuare cu chatboţii AI - Profimedia

Deși IA este capabilă de unele gafe, este o sursă destul de solidă de informații când vine vorba de cercetare, deși probabil pentru asta ar trebui folistă, în loc de filme groaznice sau chiar să relaţii.

În mijlocul unei epidemii de singurătate, poate nu este surprinzător faptul că atât de mulți oameni vorbesc acum zilnic cu tehnologia IA, în ciuda impactului său asupra mediului

Bineînțeles, acei oameni care vorbesc cu chatboții ar putea dori să tasteze așa cum ar vorbi în viața reală, iar asta înseamnă să spună 'te rog' și 'mulțumesc' atunci când fac solicitări.

Acest lucru a fost deja explicat în trecut, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, sugerând că acest lucru costă compania milioane, ori de câte ori ne folosim de bune maniere, din cauza consumului crescut de energie electrică.

Cu toate acestea, o profesoară de la Cambridge a subliniat acum de ce ar trebui să fim politicoși atunci când folosim tehnologia IA.

Vorbind pe canalul său de YouTube, profesoara de matematică Hannah Fry a explicat că, dacă vom continua să tratăm roboții de chat ca pe o enciclopedie a cunoașterii, aceștia vor continua să ne ofere răspunsuri enciclopedice.

În schimb, ea susține că ar trebui să-i tratăm ca pe un actor versatil, capabil să joace multe roluri diferite. Dacă vrem un răspuns științific, foarte bine documentat, la o întrebare, atunci ar trebui să-i spunem botului de chat că asta este de fapt.

În același mod, dacă vrem un răspuns shakespearian, atunci ar trebui să-l tratăm ca pe însuși bardul.

Și, din moment ce l-am trata cu politețe pe acest actor versatil în viața reală, ea explică faptul că ar trebui să facem exact același lucru și cu inteligența artificială, fără a lua în considerare costul suplimentar reclamat de companiile de inteligență artificială.

Între timp, "Nașul Inteligenței Artificiale" - informaticianul britanic și laureat al Premiului Nobel Geoffrey Hinton, a explicat că s-ar putea să avem o singură speranță atunci când vine vorba de a păstra tehnologia superinteligentă de partea noastră, pe măsură ce devine din ce în ce mai puternică.

El consideră că sistemele IA "vor dezvolta foarte rapid două subobiective, dacă sunt inteligente: unul este să rămână în viață... (și) celălalt subobiectiv este să obțină mai mult control".

Hinton a continuat: "Există motive întemeiate să credem că orice tip de agent IA va încerca să rămână în viață. Modelul corect este singurul model pe care îl avem, un lucru mai inteligent fiind controlat de un lucru mai puțin inteligent, și anume o mamă controlată de copilul ei. Acesta este singurul rezultat bun. Dacă nu mă va crește, mă va înlocui", a spus el.

"Aceste mame super-inteligente și grijulii, majoritatea nu vor dori să scape de instinctul matern pentru că nu vor să murim."

Din experiența mea, a-i spune mamei tale "te rog" și "mulțumesc" este mult mai probabil să te mențină de partea ei, așa că, atâta timp cât creatorii de IA păstrează acest tip de instinct matern în sistemele viitoare, atunci a spune "te rog" și "mulțumesc" ne va aduce beneficii nu doar pe termen scurt, cât și pe termen lung.

