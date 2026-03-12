Un democrat din Carolina de Sud a anunțat că va depune documentele pentru un nou mandat, în timp ce alte lidere democrate de lungă durată, Nancy Pelosi și Steny Hoyer, intenționează să se retragă.

Candidează pentru al 18-lea mandat: "În câteva minute, voi semna documentele necesare" - Profimedia

Jim Clyburn, democrat din Carolina de Sud, unul dintre cei mai în vârstă membri ai Congresului, a declarat joi că va candida pentru un al 18-lea mandat în Cameră, diferențiindu-se de alte două foste lidere democrate de top - Nancy Pelosi și Steny Hoyer - care au decis să se retragă.

"În câteva minute, voi semna documentele necesare pentru a mă califica pentru nominalizarea democrată pentru a candida din nou", a declarat Clyburn în fața unei săli pline de susținători la un eveniment din Columbia, Carolina de Sud, la sediul Partidului Democrat din stat, conform NBC.

Clyburn, în vârstă de 85 de ani, a fost ales pentru prima dată în Congres în 1992, același an în care un alt democrat din Sud, Bill Clinton, a câștigat Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

A fost ales rapid co-președinte al clasei sale de boboci în Congres și a continuat să urce în ierarhie.

A fost președinte al Grupului de Reprezentanți Negri din Congres din 1999 până în 2001, apoi a făcut saltul către echipa de conducere democrată, ca vicepreședinte și președinte al Grupului Democrat al Camerei Reprezentanților.

După ce democrații au preluat controlul Camerei Reprezentanților în alegerile intermediare din 2006, Clyburn a câștigat alegerile în funcția de lider majoritar, al treilea post de conducere.

Președinta Emerită a Reprezentanților, Nancy Pelosi, democrată din California, reprezentantul Steny Hoyer, democrat din Maryland, și Clyburn au ocupat primele trei funcții de conducere pentru următorii 16 ani, în timp ce democrații mai tineri și ambițioși s-au plâns de necesitatea unei schimbări generaționale.

În timp ce Pelosi și Hoyer au părăsit conducerea în 2022, Clyburn a demisionat din rolul său de lider doi ani mai târziu, deschizând calea pentru ca reprezentantul Joe Neguse, democrat din Colorado, să preia această poziție.

Congresmanul din Carolina de Sud este cunoscut de mult timp ca un lider democrat în statul Palmetto și este creditat cu propulsarea campaniei fostului președinte Joe Biden spre victorie în alegerile primare prezidențiale democrate din 2020, datorită susținerii sale.

Competiția sa anuală este frecventată în fiecare an de democrați ambițioși din întreaga țară, care speră să obțină acces rapid la alegătorii democrați ai statului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰