Ilie Bolojan anunţă că problema pensiilor speciale "va fi rezolvată în cursul lunii noiembrie"

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 11:52
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, marţi, că, în şedinţa Biroului Politic Naţional, a fost reînnoit sprijinul pentru rezolvarea în această lună a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi pentru reforma în administraţia publică.

"Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală", a declarat Ilie Bolojan, marţi, la finalul şedinţei conducerii PNL.

Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord. Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.

CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. Curtea nu s-a pronunţat asupra formei legii. Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări.

ilie bolojan pensii speciale coalitie guvernare pnl
