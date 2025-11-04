Ilie Bolojan anunţă că problema pensiilor speciale "va fi rezolvată în cursul lunii noiembrie"
Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, marţi, că, în şedinţa Biroului Politic Naţional, a fost reînnoit sprijinul pentru rezolvarea în această lună a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi pentru reforma în administraţia publică.
"Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală", a declarat Ilie Bolojan, marţi, la finalul şedinţei conducerii PNL.
Coaliţia se reuneşte marţi pentru a discuta despre toate subiectele care au provocat discuţii între lideri în ultimele săptămâni. În multe dintre întâlnirile anterioare nu s-a ajuns la acord. Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.
CCR a decis, în octombrie, că legea este neconstituţională, dar a motivat că nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM. Curtea nu s-a pronunţat asupra formei legii. Reforma administraţiei este amânată de luni de zile, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens cu privire la disponibilizări.
