Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că a blocat adoptarea bugetului și că promovează politici de austeritate care lovesc în categoriile vulnerabile. El a avertizat că PSD nu va accepta "sacrificarea românilor vulnerabili în favoarea corporațiilor".

PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: "Nu participăm la falimentul României"

"Să vă fie clar, domnule Bolojan: PSD refuză să mai participe la falimentul României! Ați împins această țară într-un blocaj periculos, ați întârziat nepermis bugetul de stat și ați transformat guvernarea într-un exercițiu de încăpățânare, austeritate oarbă și dispreț față de cei vulnerabili", a transmis Fifor, potrivit Mediafax. Liderul social-democrat a precizat că PSD va vota bugetul de stat "din responsabilitate față de țară", însă doar împreună cu amendamentele necesare pentru a include măsuri sociale pentru pensionari, familii vulnerabile și copii cu dizabilități.

Fifor: Bolojan riscă să rămână în istorie ca "nea Ilie-Sărăcie"

"PSD va vota bugetul din responsabilitate față de țară, dar îl va vota cu amendamentele necesare pentru a repara ceea ce dumneavoastră ați refuzat, cu obstinație, să faceți", a declarat acesta. Fifor susține că bugetul trebuie să includă măsuri concrete pentru sprijinirea celor afectați de criza economică. "Bugetul trebuie să conțină toate măsurile de solidaritate prin care sunt sprijiniți pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii cu dizabilități și familiile aflate în dificultate. PSD nu va accepta niciodată ca românii vulnerabili să fie sacrificați, în timp ce corporațiile sunt protejate și favorizate", a spus liderul PSD.

În mesajul său, social-democratul a acuzat guvernul că a favorizat marile companii în detrimentul românilor. "Ați lăsat bugetul fără miliarde de lei prin reducerea la jumătate a impozitului pentru multinaționale și prin eliminarea măsurii care limita externalizarea profiturilor. Ați ales să protejați marile corporații și să goliți bugetul statului", a afirmat Fifor. Acesta a susținut că, în același timp, executivul refuză creșterea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. "Refuzați inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 199 de lei, invocând responsabilitatea. Nu, domnule Bolojan, asta nu este responsabilitate. Este o revoltătoare lipsă de umanitate", a declarat el.

Potrivit liderului PSD, partidul a pregătit deja amendamente pentru finanțarea unui "pachet de solidaritate" destinat pentru aproximativ 3 milioane de români, cu un impact bugetar estimat la doar 0,16% din PIB. În final, Fifor a lansat un nou atac direct la adresa premierului. "Ați greșit mult și grav, domnule Bolojan. Dintr-un pretins salvator ați ajuns un factor constant de blocaj. Sunteți problema, nu soluția", a spus el, adăugând că premierul riscă să rămână în istorie "nu ca apostolul reformării României, ci ca nea Ilie-Sărăcie".

