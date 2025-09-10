Nicuşor Dan, nemulţumit de situaţia din Educaţie: Fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar, informează Agerpres.

"Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (...) Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar", a spus şeful statului, în cadrul unui interviu la TVR.

Întrebat dacă este mulţumit de starea Educaţiei, Nicuşor Dan a răspuns: "Nu sunt deloc mulţumit". Preşedintele a primit, luni, reprezentanţii sindicatelor din Educaţie pentru a discuta cu aceştia, în contextul în care prima zi de şcoală a debutat cu un amplu protest în Capitală.

Nicuşor Dan a spus că a constatat, la această discuţie, că "opinia pe care reprezentanţii sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul (Educaţiei - n.red.) o are". În cadrul aceloraşi discuţii, a arătat el, s-a discutat despre schimbări pe care unii le-au calificat "catastrofale", iar alţii, "gestionabile".

