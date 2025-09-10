Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, nemulţumit de situaţia din Educaţie: Fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 22:16
Nicuşor Dan, nemulţumit de situaţia din Educaţie: Fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc - Nicuşor Dan, nemulţumit de situaţia din Educaţie: Fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc - Arhivă

"Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (...) Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar", a spus şeful statului, în cadrul unui interviu la TVR.

Preşedintele a primit, luni, reprezentanţii sindicatelor

Întrebat dacă este mulţumit de starea Educaţiei, Nicuşor Dan a răspuns: "Nu sunt deloc mulţumit". Preşedintele a primit, luni, reprezentanţii sindicatelor din Educaţie pentru a discuta cu aceştia, în contextul în care prima zi de şcoală a debutat cu un amplu protest în Capitală.

Nicuşor Dan a spus că a constatat, la această discuţie, că "opinia pe care reprezentanţii sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul (Educaţiei - n.red.) o are". În cadrul aceloraşi discuţii, a arătat el, s-a discutat despre schimbări pe care unii le-au calificat "catastrofale", iar alţii, "gestionabile".

