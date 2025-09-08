Antena Meniu Search
Video Nicuşor Dan, scos la tablă de profesori în prima zi de şcoală. Ce i-au reproşat dascălii

Nicuşor Dan a fost azi mai intai tata si mai tarziu presedinte. Dimineata si-a dus fiica la şcoală, alături de Mirabela Grădinaru şi băieţelul lor de 3 ani. Profesorii de la şcoala unde învaţă fata preşedintelui s-au alăturat protestului, dar nu au întors spatele elevilor. Fără nicio ceremonie, i-au primit pe copii în clase. De la şcoală, Nicuşor Dan a plecat rapid spre Cotroceni. Avea lecţie deschisă cu sindicaliştii din Educaţie.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 19:39

Îmbrăcat la costum şi cu băiatul de trei ani în braţe, Nicuşor Dan a dus-o pe Aheea la şcoală. Fata cea mare a preşedintelui începe clasa a treia. Emoţionată, copleşită de toată atenţia, şi cu un buchet de trandafiri albi în mână. "Nu chiar ca în clasa zero, dar emoţii. Tot timpul", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. La şcoala la care învaţă fiica preşedintelui nu au fost festivităţi. Profesorii au intrat în clase, copiii au stat în bănci şi și-au primit manualele.

Reproşurile sindicaliştilor din Educaţie pentru Nicuşor Dan

"Există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi nu am vrut să sfidez. E o discuţie în societate şi nu am vrut să sfidez", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. De la şcoală, preşedintele a plecat spre Palatul Cotroceni. Avea lecţia deschisă cu sindicaliştii. Reprezentanţii profesorilor l-au scos la tablă pe Nicuşor Dan. "Sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcții de a reduce deficitul, ăsta a fost efortul pe Educație și, cum v-am spus, el trebuia început mai devreme ca să fie gata pe 8 septembrie", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Nu mi-a plăcut că nu a fost tranşat. Mi-a lăsat impresia că vrea să mai cugete. Dacă ar fi un preşedinte decis ar fi trebuit imediat să-l sune pe domnul Bolojan şi să-i ceară demiterea domnului ministru care ne-a adus în această situaţie jenantă", a declarat Anton Hadar, preşedinte sindicat "Alma Mater". Sindicaliştii din Educaţie i-au reproşat lui Nicuşor Dan că s-a implicat în ultimul ceas în negocierile dintre ei şi Guvernul Bolojan.

