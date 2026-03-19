Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în cazul permisiunii acordate Statelor Unite ale Americii pentru a folosi bazele militare din ţara noastră nu a existat o negociere. Nicuşor Dan a explicat că a fost o nevoie pe care aliatul a avut-o, iar România a satisfăcut-o.

Nicuşor Dan: Nu a existat o negociere pentru folosirea bazelor militare de către SUA. Am ajutat un aliat - arhivă

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, dacă România a primit ceva la schimb prin faptul că a permis SUA să folosească bazele miilitare de pe teritoriul ţării noastre, în afară de a avea mai multă securitate, potrivit News.ro.

"Au fost mai multe componente, una dintre...sau două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecţie suplimentară pentru România şi pentru partea de Europă pe care scutul de la Deveselu o apără. Şi bineînţeles că noi avem o discuţie în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar nu a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că "totul este o negociere şi la NATO, şi în relaţia cu Ucraina, şi în relaţia cu Statele Unite, totul este o negociere".

El a precizat că România a primit deja ceva din partea SUA.

"Noi deja am primit ceva, da? Avem scutul de la Deveselu care are o componentă suplimentară care îl ajută. Dar nu o să explic negocieri în curs, discuţii în curs, în spaţiul public", a mai afirmat preşedintele României.

Întrebat dacă poate garanta că România va ieşi din bine din această negociere, Nicuşor Dan a răspuns: "A ieşit deja foarte bine".

