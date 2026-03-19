Nicuşor Dan: Nu a existat o negociere pentru folosirea bazelor militare de către SUA. Am ajutat un aliat

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în cazul permisiunii acordate Statelor Unite ale Americii pentru a folosi bazele militare din ţara noastră nu a existat o negociere. Nicuşor Dan a explicat că a fost o nevoie pe care aliatul a avut-o, iar România a satisfăcut-o.

de Nicu Tatu

la 19.03.2026 , 12:41
Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, dacă România a primit ceva la schimb prin faptul că a permis SUA să folosească bazele miilitare de pe teritoriul ţării noastre, în afară de a avea mai multă securitate, potrivit News.ro.

"Au fost mai multe componente, una dintre...sau două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, deci este o protecţie suplimentară pentru România şi pentru partea de Europă pe care scutul de la Deveselu o apără. Şi bineînţeles că noi avem o discuţie în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar nu a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că "totul este o negociere şi la NATO, şi în relaţia cu Ucraina, şi în relaţia cu Statele Unite, totul este o negociere".

Articolul continuă după reclamă

El a precizat că România a primit deja ceva din partea SUA.

"Noi deja am primit ceva, da? Avem scutul de la Deveselu care are o componentă suplimentară care îl ajută. Dar nu o să explic negocieri în curs, discuţii în curs, în spaţiul public", a mai afirmat preşedintele României.

Întrebat dacă poate garanta că România va ieşi din bine din această negociere, Nicuşor Dan a răspuns: "A ieşit deja foarte bine".

Nicu Tatu Like
nicusor dan sua baze militare scut
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: Nu a existat o negociere pentru folosirea bazelor militare de către SUA. Am ajutat un aliat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.