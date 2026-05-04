Ce se întâmplă cu banii noştri depinde de decizia politică de mâine. Guvernul Bolojan dă testul moţiunii. În ambele tabere se duc negocieri om la om până în ultima clipă. Social democraţii vor vota cu bilele la vedere ca să evite trădările, în timp ce liberalii vor ieși din sală în momentul votului. Dacă moţiunea PSD-AUR va trece, Ilie Bolojan îşi pregăteşte colegii să intre în Opoziţie, în timp ce social democraţii ar vrea să facă alianţă tot cu partidele pro-europene. Liderul AUR George Simion aruncă bomba: Călin Georgescu ar fi o variantă de premier.

Cu o zi înaintea moţiunii, se fac calcule si se duc negocieri încleştate. Majoritatea se joacă la câteva voturi. Liberalii încearcă să convingă peste 20 de aleşi din PSD, AUR şi din grupuri suveraniste să nu voteze moţiunea, caz în care Ilie Bolojan şi-ar păstra mandatul de premier. "PNL a încercat să discute cu parlamentarii pentru că aşa este normal, nu văd o problemă aici. Unii dintre ei şi-au asumat public că nu vor vota moţiunea, alţii vom vedea cum se vor manifesta mâine. Nu există nicio garanţie, nici în alta", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. "E mult spus negociere. Te întâlneşti cu ei discuţi, îl întrebi, votezi, nu votezi, de ce votezi, cred că este bine. Acestea sunt lucruri car se discută şi se stabilesc până în momentul votului", a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

Deocamdată șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat oficial că nu mai votează, deși au semnat moțiunea. Si tacticile de vot sunt diferite in cele doua tabere. Parlamentarii din PSD şi AUR vor vota moţiunea cu bilele la vedere, asta pentru ca liderii celor două partide să se asigure că nu vor exista trădători care vor susţine Guvernul Bolojan. În schimb, senatorii şi deputaţii PNL vor ieşi din sală în momentul votului, asta în timp ce aleşii USR şi UDMR vor fi prezenţi, dar nu vor vota. În fine, cei 17 deputaţi din grupul minorităţilor naţionale vor vota la liber, aşa cum le dictează conştiinţa, ceea ce ar putea înclina decisiv balanţa la votul din plen. Surse Observator spun ca Ilie Bolojan i-a anuntat azi pe liberali ca PNL ar trebui sa se retraga in Opozitie daca PSD si AUR vor darama Guvernul. In acest caz, Ilie Bolojan ar vrea sa construiasca o Alianta cu USR si alte partide de dreapta pentru alegerile din 2028.De cealalta parte, liderii PSD sunt siguri că Guvernul Bolojan isi traieste ultimele ore, iar motiunea de cenzura va aduna mai multe voturi decat cele 254 de semnaturi.

"Am mai spus-o, toate scenariile sunt pe masă. Şi asta am spus, că nu facem guvernare cu AUR", a declarat Claudiu Manda, secretar general al PSD. George Simion spune ca in acest caz, Calin Georgescu ar putea fi propunerea de premier. "Orice nume anunţat anterior poate fi o opţiune. Am spus că da", a declarat George Simion, preşedintele AUR. "Eu cred că deocamdată mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Din punctul nostru de vedere, vom avea o pozitionare principială, adică vom spune că susţinem orice guvern care îndeplineşte niste puncte importante", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR. În tot acest război, preşedintele Nicuşor Dan îndeamnă la calm.

"Vreau să îi asigur pe români, că indiferent ce se întâmplă, fie într-o direcţie sau alta, România va continua să păstreze direcţia pro occidentală. Această incertitudine va fi o săptămână, două, dar nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament şi pe obiectivele importante şi pe direcţia pro occidentală", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Moţiunea de cenzură a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va pica dacă cel puţin 233 dintre ei vor vota pentru. Dezbaterea şi votul sunt programate mâine dimineaţă la ora 11:00, în Parlament.

