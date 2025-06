Nicuşor Dan: Nu e un blocaj la negocieri, discuţiile continuă. Sper să ajungem cât mai puţin în partea de taxe

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este prima sa vizită oficială bilaterală ca preşedinte al României şi a ţinut ca ea să fie la Chişinău. Totodată el a invitat-o pe Maia Sandu la Bucureşti.

"Evident că avem o relaţie specială de suflet. Prezenţa mea aici este o garanţie a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Repubblica Moldova îl trăieşte, începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evident împărtăşim aceleaşi set de valori şi împreună avem aceleaşi aspiraţii", a subliniat Nicuşor Dan. Preşedintele României a arătat că au discutat mai multe chestiuni concrete, despre cum să consolideze relaţia bilaterală în toate domeniile.

"Vorbim de domeniul energetic, proiectele de interconectare. Vorbim de infrastructură pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piaţa europeană, cea mai importantă. Am vorbit, de asemenea, de necesitatea ca companiile româneşti să investească mai mult în Republica Moldova şi de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat de mai mult timp, de proiecte de comune de educaţie care se continuă, să fie mai aproape", a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că felicită Republica Moldova pentru determinarea în a reforma statul şi în felul acesta de a accede la Uniunea Europeană, o garanţie şi pentru prosperitate şi pentru o predictibilitate instituţională şi pentru securitatea însăşi a Republicii Moldova.

"România susţine eforturile dumneavoastră, atât în mod diplomatic, în raport cu partenerii noştri, decât şi concret în măsura în care pe anumite domenii este nevoie de expertiza noastră, asta însemnând şi toate greşelile pe care le-am făcut de-a lungul timpului sunt incluse în expertiză", a arătat el. Potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, cea mai mare ameninţare a prezentului este Federaţia Rusă.

"Dincolo de războiul din Ucraina, care generează insecuritate în toată zona, trebuie să fim foarte atenţi şi să avem mijloace comune de răspuns la războiul hibrid şi am vorbit azi de colaborarea în această direcţie. Aşa cum am spus, proiectul cel mai important al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, aveţi aici sprijinul nostru. Urmează o etapă importantă, 28 septembrie. Sunt foarte optimist că, aşa cum au făcut-o de câteva ori în perioada recentă, cetăţenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic necesar pentru a păstra direcţia europeană pe care Republica Moldova şi-a construit-o", a apreciat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Sper să ajungem cât mai puţin în partea de taxe

Preşedintele a declarat referitor la negocierile privind pachetul de măsuri fiscale că acea comisie a partidelor care foarte probabil vor forma guvernarea are o ierarhie de priorităţi, tăierea unor cheltuieli inutile, comasări de instituţii, re-eşalonarea unor investiţii şi abia în cele din urmă de eventuale creşteri de taxe.

"Această comisie a partidelor, care foarte probabil vor forma guvernarea, are o ierarhie de priorităţi. Mai întâi vorbeşte de tăierea unor cheltuieli inutile ale statului, după aceea vorbeşte de comasări de instituţii, după care vorbeşte de re-eşalonarea unor investiţii, astfel încât sarcina lor să meargă dinspre 2025 către 2026 şi abia în cele din urmă vorbeşte de eventuale creşteri de taxe", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Chişinău.

El a precizat că "partea politică fiind permeabilă, povestea cu taxele a ajuns mai repede în opinia publică decât celelalte etape". "Asta este ordinea în care se lucrează şi eu sper să ajungem cât mai puţin în partea de taxe. În ceea ce priveşte bugetul 2025 şi investiţii care sunt comune cu Republica Moldova nu se pune problema de re-eşalonare", a mai spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Nu e un blocaj, discuţiile continuă azi şi mâine

Preşedintele a mai declarat că desemnarea premierului în această săptămână, aşa cum a declarat anterior, este o posibilitate dar nu o promisiune. El a menţionat că reprezentanţii partidelor au identificat vreo 60-80 de măsuri posibile pentru reducerea deficitului, şi că nu e un blocaj, iar discuţiile continuă azi şi mâine, şi cu partea politică şi cu cea tehnică a delegaţiilor.

"Eu ce am spus acum câteva zile am spus că este o posibilitate desemnarea primului ministru în această săptămână, o posibilitate care rămâne, dar e o posibilitate, nu o promisiune", a spus Nicuşor Dan, la Chişinău, despre negocierile din aceste zile.

Şeful statului a precizat că "reprezentanţii partidelor au avut discuţii tehnice care au identificat vreo 60-80 de măsuri posibile pentru reducerea deficitului pe care le-au listat". "La unele s-a calculat impactul bugetar. Ieri a fost o discuţie politică pe acest set de măsuri şi pe celelalte care sunt cumva mult mai simplu de agreat, pe domeniile corespunzând celorlalte ministere. În urma discuţiei de ieri, s-a considerat că este corect ca ele să continue într-o formă în care să fie şi reprezentantul politic, adică liderul de partid, şi tehnicii, pe partea economică, pentru ca politicul să înţeleagă mai bine. Nu e un blocaj, e o discuţie tehnică, cu efecte, evident care continuă azi şi mâine", a menţionat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre digitalizarea procedurilor vamale

Preşedintele României a fost întrebat la Chişinău despre digitalizarea procedurilor vamale şi crearea unui sistem comun de verificare a dosarelor de cetăţenie. Nicuşor Dan a arătat că a discutat cu Maia Sandu şi există o comisie comună a autorităţilor româneşti pentru chestiunea vămilor.

"Am discutat acum o jumătate de oră de a integra oficialii Republicii Moldova în aceste discuţii, pentru a fluidiza fluxurile din vamă. De asemenea, deschiderea noastră ca oficiali ai Republicii Moldova să fie implicaţi în procesul de obţinere a cetăţeniei, pe care mărturisesc că până la momentul acesta nu am informaţii suplimentare faţă de ce am spus atunci", a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele Maia Sandu a menţionat la rândul ei că îşi doresc să rezolve problema cât mai repede. "Suntem deschişi pentru digitalizarea sistemului, mai ales că suntem în proces de aliniere la standardele Uniunii Europene şi toate lucrurile pe care le facem pe sectorul de frontieră cu România, evident, trebuie să răspundă rigorilor Uniunii Europene. Deci există toată deschiderea şi un mare interes din partea noastră să soluţionăm problema cât mai repede", a subliniat ea.

