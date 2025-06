UPDATE: Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu l-a primit pe Nicuşor Dan la Chişinău, ea declarând, într-o conferinţă de presă, că se bucură că în fruntea României au un partener ferm, un om care respectă Republica Moldova şi le este prieten. Ea a arătat că azi suntem aici pentru că cetăţenii celor două state şi-au adunat vot cu vot, matematic, puterea şi au învins. Maia Sandu a mulţumit României pentru sprijinul oferit Ucrainei, arătând că este un sprijin care apără nu doar Ucraina, ci şi Moldova, şi România iar dacă Rusia ar învinge în Ucraina, nu s-ar opri acolo.

"Permiteţi-mi mai întâi să vă felicit din toată inima pentru victoria în alegerile prezidenţiale. Mă bucur că în fruntea României avem un partener ferm, un om care respectă Republica Moldova şi ne este prieten. Azi suntem aici pentru că cetăţenii noştri şi-au adunat vot cu vot, matematic, puterea şi au învins în faţa unui pericol imens. Avem de mers împreună pe un drum greu, război în vecinătatea noastră, incertitudine, trei ani de atacuri cu rachete şi agresiune cu tancuri împotriva Ucrainei. Rusia a ales războiul şi crima împotriva unei naţiuni, o tragedie care ne aminteşte că pacea îţi poate fi pur şi simplu furată într-o noapte, că nu este un dat şi că trebuie apărată zi de zi. Acest război nu e doar cu arme, e şi un război care ne intoxică minţile şi sufletele, un război al manipulării, al dezinformării, al fricii şi dezbinării", a spus Maia Sandu.

Maia Sandu: Avem de mers împreună pe un drum greu

Articolul continuă după reclamă

Preşedinta Republicii Moldova a arătat că este "un atac sistematic asupra democraţiilor, asupra ţărilor, ca ale noastre, care aleg calea libertăţii, un atac care exploatează şi abuzează chiar principiile democratice pentru a submina democraţia şi unitatea din interior".

"Este şi o ofensivă împotriva celor care susţin Ucraina, menită să slăbească acest sprijin şi, în final, să contribuie la slăbirea Uniunii Europene ca proiect de pace şi prosperitate", a subliniat Maia Sandu.

Preşedinta Republicii Moldova a mai declarat că atât Republica Moldova cât şi România ştiu ce înseamnă această ameninţare.

"Am fost ţinta unor atacuri grave, menite să ne slăbească şi să ne dezvine, să ne rupă în tabere opuse între adevăr şi minciuna, să ne erodeze încrederea unii în alţii şi să ne împiedice să construim împreună un viitor paşnic. Dar noi rezistăm. Aici, în Republica Moldova, am câştigat alegirile prezidenţiale, am câştigat referendumul, am fost alături de România în lupta sa. Am demonstrat că ştim să ne unim în momente de cumpănă, ştim să ne protejăm pacea şi democraţia, ştim să ne apărăm votul", a arătat Maia Sandu. Ea a adăugat că pericolul nu a dispărut ci dimpotrivă, se transformă, se adaptează şi continuă să pândească, aşteptând momentul potrivit să lovească din nou.

"De aceea, trebuie să rămânem vigilenţi, să învăţăm unii de la alţii, să investim în educaţie, să fim uniţi, să ne apărăm reciproc, ca parteneri, ca prieteni, ca fraţi şi surori. Istoria ne-a arătat, cu o durere greu de pus în cuvinte, ce se poate întâmpla atunci când nu reuşim să ne apărăm de rău. Am fost despărţiţi, cu sârma ghimpată, ni s-a interzis limba, părinţii şi bunicii noştri au fost deportaţi, familiile destrămate, iar cultura şi tradiţiile subminate. Au fost vremuri în care oamenilor li se lua dreptul de a simţi, de a vorbi, de a spera. Astăzi, metodele Kremlinului sunt altele, dar scopul rămâne acelaşi, să nu avem încredere unii în alţii, să ne urâm între noi, adică să ne distrugem, pentru că ura şi neîncrederea nu au adus niciodată dezvoltare", a mai declarat Maia Sandu.

"Dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chişinău ar fi ameninţat, ci şi Bucureştiul, şi Odesa, şi Europa. Mai multe trupe ruseşti la Nistru, risc de destabilizare, insecuritate. O Moldovă care rezistă înseamnă siguranţa familiilor noastre, înseamnă liniştea celor 1222 de kilometri de graniţă cu Ucraina, dar şi a celor 684 de kilometri de hotar cu România. Adevărul e că nu am putea rezista singuri. Ucraina este scutul nostru şi al vostru. Cât Ucraina luptă pentru libertatea sa, noi putem trăi în libertatea noastră", a mai spus ea. Maia Sandu a arătat că, de aceea, fiecare ajutor oferit Ucrainei este şi un ajutor pentru Moldova, pentru că fiecare zi în care Ucraina rezistă e o zi în care Moldova rămâne liberă.

"Mulţumim României pentru sprijinul oferit Ucrainei. Este un sprijin care apără nu doar Ucraina, ci şi Moldova, şi România. Dacă Rusia ar învinge în Ucraina, nu s-ar opri acolo", a afirmat Maia Sandu.

Ea a menţionat că Republica Moldova şi România construiesc un viitor comun, prin proiecte concrete care aduc beneficii cetăţenilor din ambele ţări. "Drumuri, poduri, linii electrice, reţele de gaz, toate finanţate cu sprijinul european, toate menite să ne apropie oameni, comunităţi, economii. Energia este astăzi securitate. Finalizăm linia electrică Chişinău-Vulcăneşti care ne va conecta de România. Mai urmează două linii electrice. Din 2027 vom cumpăra gaze româneşti din Marea Neagră. Şi ne dorim să mergem mai departe, să încheiem un contract de livrare de energie electrică din noile reactoare de la Cernavodă, odată ce acestea vor deveni operaţionale", a spus preşedinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a spus că economiile noastre sunt deja legate într-un mod natural şi sănătos pentru că 1700 de companii româneşti investesc în Moldova, dar şi firmele din Moldova îşi găsesc locul în România.

"Sunt în jur de 8000 de companii cu capital moldovenesc, cu o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de euro, care asigură peste 20.000 de locuri de muncă în România. Unele ajung chiar să lege continente, cum e o cursă aereană operată de o companie moldovenească, care leagă Bucureştiul de New York. Şi turismul ne apropie. România a fost mereu o destinaţie dragă pentru cetăţenii noştri, iar acum tot mai mulţi români din dreapta Prutului descoperă Republica Moldova. Anul trecut ne-au vizitat peste 45.000 de turişti din România, adică aproape două treimi din toţi vizitatorii", a precizat ea.

Nicușor Dan, în vizită la Chișinău

"Evident că avem o relaţie specială de suflet. Prezenţa mea aici este o garanţie a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Repubblica Moldova îl trăieşte, începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evident împărtăşim aceleaşi set de valori şi împreună avem aceleaşi aspiraţii", a subliniat Nicuşor Dan. Preşedintele României a arătat că au discutat mai multe chestiuni concrete, despre cum să consolideze relaţia bilaterală în toate domeniile.

"Vorbim de domeniul energetic, proiectele de interconectare. Vorbim de infrastructură pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piaţa europeană, cea mai importantă. Am vorbit, de asemenea, de necesitatea ca companiile româneşti să investească mai mult în Republica Moldova şi de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat de mai mult timp, de proiecte de comune de educaţie care se continuă, să fie mai aproape", a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că felicită Republica Moldova pentru determinarea în a reforma statul şi în felul acesta de a accede la Uniunea Europeană, o garanţie şi pentru prosperitate şi pentru o predictibilitate instituţională şi pentru securitatea însăşi a Republicii Moldova.

"România susţine eforturile dumneavoastră, atât în mod diplomatic, în raport cu partenerii noştri, decât şi concret în măsura în care pe anumite domenii este nevoie de expertiza noastră, asta însemnând şi toate greşelile pe care le-am făcut de-a lungul timpului sunt incluse în expertiză", a arătat el. Potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, cea mai mare ameninţare a prezentului este Federaţia Rusă.

"Dincolo de războiul din Ucraina, care generează insecuritate în toată zona, trebuie să fim foarte atenţi şi să avem mijloace comune de răspuns la războiul hibrid şi am vorbit azi de colaborarea în această direcţie. Aşa cum am spus, proiectul cel mai important al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, aveţi aici sprijinul nostru. Urmează o etapă importantă, 28 septembrie. Sunt foarte optimist că, aşa cum au făcut-o de câteva ori în perioada recentă, cetăţenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic necesar pentru a păstra direcţia europeană pe care Republica Moldova şi-a construit-o", a apreciat Nicuşor Dan.

El a invitat-o pe Maia Sandu la Bucureşti.

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu

Nicușor Dan a fost primit de Maia Sandu la Chișinău, unde se află în prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Agenda președintelui Nicușor Dan la Chișinău este una destul de încărcată. După discuția pe care o va avea cu șefa statului Maia Sandu, se va întâlni inclusiv cu premierul Republicii Moldova și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, apoi va participa la un summit, conferințe de presă și interviuri. De asemenea, președintele României va avea o întâlnire cu elevii olimpici din Republica Moldova.

Nicușor Dan este însoțit, printre alții, de eurodeputații Eugen Tomac și Dan Barna, precum și de ministrul de Externe, Emil Hurezeanu.

Este o tradiție ca președintele nou ales, după preluarea mandatului, să vină în vizită oficială la Chișinău. Și în cazul lui Nicușor Dan se întâmplă acest lucru. Printre primele vizite pe care le face președintele de la învestirea în funcție, de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, este Chișinău. A fost o promisiune pe care a făcut-o și în campania electorală, că va sprijini Rep. Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană. Este mai mult decât o vizită simbolică. Din cei aproape 160.000 de cetățeni moldoveni care au ieșit la vot, peste 80% au votat Nicușor Dan.

Nicușor Dan se va întâlni azi și cu susținătorii săi. Cei doi șefi de stat vor depune împreună o coroană la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca mai multe străzi din centrul Capitalei să devină permanent pietonale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰