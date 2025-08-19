Nicuşor Dan participă la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", prin videoconferinţă, de la Târgu Mureş

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, unitate militară pe care a vizitat-o, anunţă marţi Administraţia Prezidenţială, citată de news.ro.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la cele două videoconferinţe online anunţate în agendă de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei", anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat.

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaştere şi intervenţii directe până la operaţiuni de contraterorism şi răspuns rapid în situaţii de criză. "Prin profesionalism, loialitate şi pregătire la cele mai înalte standarde internaţionale, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale contribuie în mod esenţial la asigurarea securităţii naţionale şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene", subliniază Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, de la ora 13.00, în format videoconferinţă, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) iar de la ora 14.00, la videoconferinţa membrilor Consiliului European, convocată de preşedintele Antonio Costa.

