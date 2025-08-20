Nicuşor Dan plănuieşte o vizită oficială în SUA, la începutul lui 2026. Ce va discuta cu Donald Trump

Nicuşor Dan a anunţat că îşi propune să facă o vizită oficială în Statele Unite la începutul anului 2026. Până atunci, România va trece prin etapele preliminare necesare pentru ca întâlnirea să fie una "cu rezultate concrete", scrie News.ro. Pe agenda discuţiilor vor fi teme de securitate, dar şi atragerea investitorilor americani în domenii cheie precum energie şi tehnologie.

Întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: "Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului".

Acesta a subliniat că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

"Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important", a adăugat Nicuşor Dan.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.

