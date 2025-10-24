Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan recunoaște că are un favorit în cursa pentru Primăria Capitalei - Administraţia Prezidenţială

"Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferinţă", a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

În opinia sa, un primar al Capitalei trebuie "să fie în stare" să coordoneze lucrările mari de infrastructură şi să se impună în faţa influenţelor imobiliare.

Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: "Zicea domnul Ponta - 'În ce calitate mă întrebaţi?'".

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.

Calendarul alegerilor pentru PMB

Bucureștenii vor merge la vot pe 7 decembrie 2025. Executivul a adoptat joi, în ședință, Hotărârea de Guvern care stabilește data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Pentru că sunt alegeri parțiale, campania electorală va fi mai scurtă, de 15 zile. Aceasta va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 07:00.

Coaliția a agreat ca fiecare partid să aibă candidați separați. Numele vehiculate până acum sunt Daniel Băluță din partea PSD și Ciprian Ciucu ori Stelian Bujduveanu din partea PNL. USR mizează pe Cătălin Drulă. Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, și-a anunțat şi el candidatura. Influencerul Makaveli și Ana Ciceală de la SENS și-au anunțat și ei intenția de a candida.

3 noiembrie 2025: Aducerea la cunoștința publică a datei ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în birourile electorale județene (doar pentru județele Constanța și Maramureș).

12 noiembrie 2025: Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de: Primar General al Municipiului București şi Președinte al Consiliului Județean Buzău

16 noiembrie 2025: Termenul-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale.

17 noiembrie 2025: Încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor.

22 noiembrie 2025: Începe campania electorală (durată: 15 zile).

23 noiembrie 2025: Candidaturile rămân definitive.

2 decembrie 2025: Tipărirea buletinelor de vot.

6 decembrie 2025, ora 07:00: Încheierea campaniei electorale.

7 decembrie 2025 : Ziua votului.

8 decembrie 2025, până la ora 21:00: Numărarea voturilor și predarea dosarelor cu rezultatele votării. Termen-limită pentru eventualele cereri de anulare a alegerilor.

21 decembrie 2025: Turul II al alegerilor (dacă este necesar), conform Legii 115/2015.

