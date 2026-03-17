Nicușor Dan se întâlnește joi cu Mark Rutte la Bruxelles. Securitatea la Marea Neagră, pe agendă

Președintele Nicușor Dan are programată joi o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles. Discuțiile vor viza situația de securitate internațională, evoluțiile de pe Flancul Estic și rolul României în consolidarea apărării în regiunea Mării Negre.

de Redactia Observator

la 17.03.2026 , 20:58
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi Secretarul General al NATO, Mark Rutte - Profimedia

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

"Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională", precizează sursa citată de news.ro.

În plus, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei, mai arată comunicatul.

