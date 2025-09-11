Nicușor Dan spune că Romania e sub atacul hibrid al Rusiei de 10 ani. Când va prezenta dovezile

Președintele României, Nicușor Dan, crede că România este de 10 ani sub un atac hibrid al Federației Ruse.

"Este părerea mea", a spus Nicușor Dan despre atacurile hibride ale Federației Ruse. Întrebat dacă instituții de forță i-au dat aceste informații, Dan a spus că "la un moment dat o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, și în care o să dăm elemente". "Ce s-a întâmplat? Așa cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei discuții, a fost o creștere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet-încet și au capturat, influențat zone din societate", a declarat Nicușor Dan, la B1 TV. Întrebat dacă statul român a răspuns de-a lungul acestor ani în vreun fel, în mod ferm, acestor atacuri hibride, în afară de ale para, președintele a spus că pe zona de dezinformare "abia începe să facă".

Întrebat, în continuare, dacă România un teren de joacă pentru Federația Rusă, pentru testare a diverse lucruri, președintele a spus că este cert că Federația Rusă, nu numai în România, ci peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influențeze alegerea astfel încât să aibă "conduceri prietenoase" și dacă nu poate, "încearcă să pună paie pe foc" acolo unde văd că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație, "care e, în opinia mea, esențială și definitorie pentru ce este Europa". Nicușor Dan crede, "intuitiv" că încrederea în democrație "ușor a scăzut" în România, dar acest lucru trebuie măsurat.

Nicuşor Dan: "A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor"

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul anilor a existat o interferență a serviciilor în jocul politic, spune președintele Nicușor Dan. El precizează că numirea unui șef civil al SRI e o miză importantă, astfel încât societatea să fie sigură că serviciul de informații se ocupă de "zona de Constituție".

"Sunt și lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o țară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în imensa majoritatea locurilor din România, România e o țară mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Și asta se datorează și servicilor și structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă și lucruri bune. Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, sigur, (...) în, să spunem, jocul politic", a declarat la B1Tv Nicușor Dan.

El afirmă că nu se referă la influențe pe alegeri. "Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri. Astea sunt lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime. (...) Discuția, întrebarea pe care mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituție, de atribuții date de Constituția. Și asta este miza importantă a numirii unui șef civil", adaugă șeful statului. Dan precizează că propunerea pentru numirea unui nou șef la SRI va fi urmată de vot: "Adică o să fie discutată înainte de votul din Parlament".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰