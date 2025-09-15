Nicușor Dan spune de ce și-a dat nota 7-8 ca președinte: Îmi fac strategia, apoi trag linie. Finalul contează

"Important este finalul", declară președintele Nicușor Dan, explicând de ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat. Șeful statului și-a comparat activitatea cu o olimpiadă, unde primele 45 de minute le folosea pentru strategie, nu pentru a scrie.

"La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam are e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul", a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

Şeful statului a subliniat că mulţi ani, în politica din România "s-a mers la suprafaţa lucrurilor", în detrimentul "lucrurilor care contează".

"Din nou, cred că mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în data de 4 septembrie, într-un interviu acordat Observator, întrebat ce notă şi-ar da după primele 100 de zile de mandat, că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.

