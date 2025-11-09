Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria

Președintele Nicușor Dan spune, duminică, în alocuțiunea susținută în Sala Unirii, că românii sunt încă sub influența modului în care regimul comunist "ne-a influențat modul în care percepem istoria" și că trebuie să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 15:56
Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria - Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria - Hepta

"Cred că trebuie să folosim orice ocazie și mai ales unele comemorative, cum este cea de azi, pentru a ne spune nouă înșine și celor de lângă noi că istoria nu începe cu noi înșine. Și cred că prea des în modul în care noi percepem istoria insistăm pe rupturi, pe sincope, pe acele schimbări din istorie care au fost 1821, 1848, 1859, 1866, 1918 și toate celelalte, fără să punem accentul pe continuitate", a spus Nicușor Dan, la aducerea în țară a rămășitelor pământești ale domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei.

Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859, susţine Nicuşor Dan

Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859, susține șeful statului. "Câteva decizii importante pe care domnitorul Ghica fie le-a inițiat, fie a participat: abolirea cenzurii, inițierea unor unități medicale specializate, maternitatea, înființarea școlii de ingineri de drumuri și construcții, reforme sociale îndrăznețe, abolirea robiei țiganilor, înființarea Jandarmeriei", a mai spus președintele. El spune că trebuie "să începem și să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului".

Articolul continuă după reclamă

"Mă întorc din nou la modul în care receptăm istoria, pentru că suntem încă sub influența modului în care regimul comunist ne-a predat, ne-a influențat modul în care percepem istoria și ne-a împiedicat cumva să vedem pe acei domnitori care au făurit România modernă. Într-o anumită perioadă aceștia au fost numiți dușmani ai poporului. Cred că e vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului. (...) Cred că trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societății românești de azi. (...) Sunt convins că putem azi să începem și să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului, din care să știm să culegem învățăturile cele mai bune despre viitor", a mai spus Nicușor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan istorie cotroceni
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria