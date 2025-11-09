Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria

Președintele Nicușor Dan spune, duminică, în alocuțiunea susținută în Sala Unirii, că românii sunt încă sub influența modului în care regimul comunist "ne-a influențat modul în care percepem istoria" și că trebuie să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului.

"Cred că trebuie să folosim orice ocazie și mai ales unele comemorative, cum este cea de azi, pentru a ne spune nouă înșine și celor de lângă noi că istoria nu începe cu noi înșine. Și cred că prea des în modul în care noi percepem istoria insistăm pe rupturi, pe sincope, pe acele schimbări din istorie care au fost 1821, 1848, 1859, 1866, 1918 și toate celelalte, fără să punem accentul pe continuitate", a spus Nicușor Dan, la aducerea în țară a rămășitelor pământești ale domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei.

Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859, susţine Nicuşor Dan

Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859, susține șeful statului. "Câteva decizii importante pe care domnitorul Ghica fie le-a inițiat, fie a participat: abolirea cenzurii, inițierea unor unități medicale specializate, maternitatea, înființarea școlii de ingineri de drumuri și construcții, reforme sociale îndrăznețe, abolirea robiei țiganilor, înființarea Jandarmeriei", a mai spus președintele. El spune că trebuie "să începem și să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului".

Articolul continuă după reclamă

"Mă întorc din nou la modul în care receptăm istoria, pentru că suntem încă sub influența modului în care regimul comunist ne-a predat, ne-a influențat modul în care percepem istoria și ne-a împiedicat cumva să vedem pe acei domnitori care au făurit România modernă. Într-o anumită perioadă aceștia au fost numiți dușmani ai poporului. Cred că e vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului. (...) Cred că trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societății românești de azi. (...) Sunt convins că putem azi să începem și să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului, din care să știm să culegem învățăturile cele mai bune despre viitor", a mai spus Nicușor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰