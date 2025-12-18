Antena Meniu Search
Avionul cu care premierul Robert Fico a venit la Bruxelles, avariat pe pistă: "Summitul nu a început bine"

Incident pe aeroportul din Bruxelles. Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE - Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident şi nu mai este utilizabil pentru zbor, scrie agenţia slovacă TASR, citată de Agerpres.

la 18.12.2025 , 13:54
Premierul a anunţat că un vehicul cu scară mobilă a zdrobit aeronava până în punctul în care aceasta nu mai este utilizabilă pentru zbor.

"Summitul solicitant de la Bruxelles nu a început bine. O maşină cu scară mobilă a zdrobit avionul nostru la aeroport, aşa că nu se mai poate zbura cu el şi trebuie să-l lăsăm aici", a spus Fico.

Summitul UE: discuţii despre Ucraina şi securitatea europeană

Premierul slovac a participat la summitul liderilor UE cu şefii de stat sau de guvern ai ţărilor din Balcanii de Vest miercuri seară. Joi dimineaţă Fico intenţiona să participe la o întâlnire a grupului informal pentru industrie şi competitivitate, care va fi urmat de summitul Consiliului European.

Preşedinţii şi premierii statelor membre UE vor discuta despre finanţarea Ucrainei, securitatea europeană, extinderea blocului comunitar şi bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034. Discuţiile vor aborda, de asemenea, şi preocupările privind situaţia din Orientul Mijlociu, dar şi subiectele migraţiei şi competitivităţii.

Premierul Fico ar urma să revină în Slovacia nu mai târziu de vineri, notează TASR.

