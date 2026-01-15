Nicușor Dan: Vom propune SUA proiecte economice / Nu ne va fi indiferentă soarta R. Moldova

Președintele Nicușor Dan a transmis o serie de mesaje-cheie de politică internă şi externă în cadrul întâlnirii anuale cu ambasadorii străini în România. Şeful statului a vorbit de la consolidarea parteneriatelor euro-atlantice și sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, până la angajamente privind statul de drept și reformele economice. Preşedintele Dan a transmis că România va propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice şi a atras atenția asupra agresiunii ruse în Ucraina, subliniind că soarta Republicii Moldova "nu ne va fi indiferentă", fiind vorba despre un stat "în care se vorbește și se simte românește".

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan, în discursul susținut la întâlnirea anuală cu ambasadorii străini în România:

- Viziunea comună pentru realizarea căreia vă invit să ne unim forțele: o lume mai sigură, mai justă, mai prosperă. Anul se anunță unul cu multe provocări, politica noastră externă trebuie să fie dinamică și creativă.

- Analiza situației României în plan intern: 2025 e anul în care România a încheiat un ciclu electoral prelungit, care nu a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid.

- Totuși, democrația României a reușit să facă față acestui test de maturitate, aplicând legea și asigurând funcționarea instituțiilor democratice.

- Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în societate.

- Întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale acestui mandat, incluse în Strategia de Apărare a Țării. Doar un sistem de justiție independent poate să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului, să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

- Imperativele anului 2025, după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară.

- Au fost măsuri dureroase, obligatorii în termen scurt; la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. Am încheiat 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și o ușoară creștere economică.

- Mediul internațional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri. Normele internaționale au devenit, de multe ori, relativizate.

- Scena globală - crize multiple și suprapuse. Am solicitat, în calitate de președinte, diplomaților noștri să aibă capacitatea să se adapteze, să anticipeze realitățile viitoare, să acționeze prompt față de acestea.

- România își va păstra reperele fundamentale. Țara noastră va rămâne loială promisiunilor și angajamentelor sale de politică externă și securitate. Doar o Românie puternică și autonomă poate adăuga valoare alianțelor în care este angajată.

- Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere. Politica externă este bazată pe triada: UE, NATO, parteneriatul strategic cu SUA. Pentru întărirea securității naționale, România își va consolida participarea la politicile NATO.

- Va investi în rolul nostru în Flancul Estic și la Marea Neagră. Continuăm investițiile în securitatea națională și apărarea colectivă. În strânsă colaborare cu Polonia, România va găzdui, în 2026, summitul B9.

- România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că Articolul 5 NATO rămâne coloana vertebrală a securității noastre.

- Parteneriatul strategic cu SUA - linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026. România își înțelege rolul strategic la Marea Neagră.

- Vom propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice, care să completeze relația noastră în domeniul securității și apărării.

- În UE, România va continua să fie un promotor al unității de viziune și acțiune al statelor membre.

- Vom sprijini extinderea UE, cu accent pe aderarea Republicii Moldova.

- Vom fi implicați în procesul de consolidare a industriei europene de apărare, prin programul SAFE.

- 2026 poate fi un an al păcii în Europa. România susține eforturile lui Trump de negociere a unei păci durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanțial.

- Pacea în Ucraina reprezintă un test esențial, pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm.

- Federația Rusă să nu submineze eforturile de pace. Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată de negocieri; doar creșterea presiunii prin sancțiuni o poate aduce la masa negocierilor.

- Este evident că agresiunea rusă afectează direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul - în marea familie a UE.

- Integrarea în UE a Republicii Moldova reprezintă una dintre căile de a fi împreună.

- Strategică pentru noi rămâne aderarea la OCDE. Au fost deja pași decisivi, iar efortul pentru finalizarea aderării în 2026 va fi menținut.

- Salut rezultatul negocierilor privind extinderea comerțului liber UE - Mercosur.

- În Orientul Mijlociu vom încuraja soluțiile diplomatice bazate pe dreptul internațional. România își va menține implicarea umanitară în Gaza, inclusiv prin asistență medicală destinată copiilor.

- Ne așteaptă o perioadă complicată și dificil de prevăzut, o perioadă de reașezări globale și schimbări de paradigmă. Vom fi un partener de încredere, care susține valorile democratice și dreptul internațional. Mă gândesc, în special, la ONU, care își va alege un nou Secretar General. Mulțumiri speciale țărilor care găzduiesc comunități ale diasporei românești.

- România a devenit o țară de destinație pentru muncitorii străini. Îi asigur pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin acești lucrători de recunoștința noastră pentru munca cetățenilor lor.

- Autoritățile române fac eforturi pentru integrarea acestor cetățeni străini în societatea și economia noastră.

