Oana Ţoiu a vorbit despre politica externă pe care o va adopta România în contextul geopolitic actual. De asemenea, ministrul Ţoiu a discutat şi despre programul Visa Weiver.

"Orice înseamnă o creştere a siguranţei pentru Ucaina, înseamnă o creştere a siguranţei pe teritoriul României. Sistemul de apărare antiaerian s-a dovedit a fi foarte util pentru ucraineni, inclusiv în zonele în care sunt comunităţi de români. Am vorbit despre minoritatea românească din Ucraina la întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu reprezentanţii ucraineni, am vrut să mă asigur că nevoile comunităţii noastre sunt ştiute, înţelese şi respectate. Ucraina a luat decizia pe care noi o considerăm corectă, aceea de a cere bisericelor ortodoxe să iasă de sub tutela Moscovei. De aici încolo, opiniile se despart. Au fost preoţi care au cerut să lucreze alături de Biserica Ortodoxă Română, nu cu cea de la Kiev, iar asta e o problemă pe care o mediem. Nici opiniile nu sunt unitare în interiorul comunităţilor de români. Căutăm soluţii, dar e o prioritate comunicată părţii ucrainene.

Oana Ţoiu, despre programul Visa Weiver

Vezi și

România a fost scoasă din programul Visa Weiver într-un moment în care administraţia Trump a ales un mesaj mai ferm faţă de cetăţenii din afara SUA, în general. Nu a ajutat nici faptul că am avut politiceni care s-au declarat patrioţi în ţară, dar peste Ocean au comunicat contrar intereselor naţionale. Lucrăm pe fiecare dintre canalele de comunicare cu SUA, dar nu este strict o decizie politică, este şi una tehnică. Depinde şi cum se raportează SUA nu doar la România, ci la întreaga regiune. România trebuie să ajungă în programul Visa Weiver, toate statele membre UE trebuie să ajungă în acest program la un moment dat.

Cine a ajuns în ministerul de Externe fără competenţele necesare, ar trebui să nu continue. Sunt oameni care au ajuns prin detaşare într-o perioadă în care MAE nu a avut personal, cum ar fi perioada pandemiei, spre exemplu. Am economist deja în primele săptămâni 2 milioane de lei. N-aş spune că avem cei mai sărăci ambasadori, dar nu putem să avem doar 0,08% din PIB alocat Ministerului Afacerilor Externe într-o situaţie în care mizele internaţionale sunt atât de mari. Am venit cu miza de a aşeza România într-un rol puternic în politica externă.

Principala prioritate ţine de puterea noastră de negociere şi de a urmări mizele internaţional. Asta înseamnă formulări de poziţie în negocierile cu Uniunea Europeană", a declarat Oana Ţoiu, ministrul de Externe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai depus vreodată o reclamație legată de mâncarea din spital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰