Craiova, al şaselea cel mai mare oraş din România, a rămas din nou fără căldură. O nouă avarie la instalaţia energetică a oraşului a lăsat zeci de mii de locuitori în frig, asta deşi temperaturile au coborât, în timpul nopţii, mult sub zero grade. În aceste condiţii, craiovenii se încălzesc cum pot. Unii apelează la calorifere electrice, alţii pornesc aragazul şi toţi se îmbracă cu cât mai multe haine, chiar dacă stau în casă. Olguța Vasilescu spune că PSD ar putea ieşi de la guvernare dacă premierul Ilie Bolojan refuză în continuare să aloce fonduri pentru rezolvarea problemei.

"Nici pe vremea lui Ceauşescu când era, nu tremuram de frig ca acum. Păi minus 9 grade, minus 10 grade, să stai toată noaptea.", spune o femeie.

Craiovenii au tremurat azi-noapte în case. O avarie la instalaţia energetică a oraşului a oprit complet căldura, deşi afară e ger.

"Pături, pilotă şi îmbrăcată. Nu mă pot mişca în pat că te îmbracă cu 7.000 de lucruri. Iau şi hanorac şi căciulă şi aşa stăm şi tremurăm.", adaugă o altă femeie, Floarea Prijbeanu.

La fel ca ea, zeci de mii de oameni caută soluţii ca să nu se îmbolnăvească în case. Unii lasă aprins aragazul, alţii lasă pornite caloriferele electrice, sunt conştienţi de riscuri, dar spun că nu au de ales.

"Cu caloriferul electric ne descurcăm.", mai spune femeia.

"Foarte frig. Condiţiile sunt inumane. Băgăm un radiator, un reşou, o aerotormă cu care trebuie să ne descurcăm, dar o să fie rău şi la partea cu curentul.", spune altă femeie.

"Nu poţi sta. Sunt 16 grade în casă şi e chiar ireal. Mai mergem la prieteni care au centrală, ne adăpostim.", spune un bărbat.

"M-am băgat în pilotă, îmbrăcată bine, ce să facem.", menţionează o femeie.

Este pentru a şasea oară în acest sezon când Craiova rămâne fără căldură. Vorbim despre 40 de mii de locuinţe şi instituţii publice, şcoli şi spitale.

"În această clasă, termometrele arată 18 grade. Frigul se simte, iar elevii au plecat acasă tocmai din acest motiv. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât temperaturile exterioare rămân mult sub zero grade.", transmite Diana Severin, reporter Observator.

"Ore de 30 de minute, pauze de 5 minute, astfel încât programul a început la ora 8 s-a finalizat la 11.30. Dacă scade sub 15 grade, desfăşurăm cursurile online.", precizează Mihaela Brumar, directoare şcoală.

Urmează încă o noapte de frig, autorităţile spun că problema se va rezolva abia mâine la miezul nopţii.

Electrocentrale Craiova a intrat în insolvenţă la finalul anului trecut, cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei.

Primarul Craiovei: PSD ar putea ieşi de la guvernare dacă executivul nu alocă fonduri pentru rezolvarea problemelor

"Această centrală aparţiei Guvernului României şi nu Craiovei. În acestă centrală nui poate să facă investiţii decât Guvernul României. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească.", explică Lia Olguţa Vasilescu, primar Craiova.

Primarul Craiovei spune că PSD ar putea ieşi de la guvernare dacă executivul nu va aloca fonduri pentru rezolvarea problemelor.

