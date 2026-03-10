PSD decide întâi dacă votează bugetul și apoi dacă iese de la guvernare. Insistă cu banii de ajutoare sociale

Ministrul Finanțelor a publicat azi în transparență decizională proiectul de buget pe 2026. Deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, în timp ce veniturile totale cresc la 36% din PIB. Pe de altă parte, cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde de lei, iar bugetul pentru investiții crește cu aproape 25,6 miliarde de lei. PSD le-a transmis miniștrilor săi să avizeze proiectul, dar votul final în Parlament nu este garantat, au declarat surse politice pentru Observator. Decizia dacă PSD votează sau nu bugetul va fi luată duminică, în ședința Consiliului Politic Național. Social democraţii insistă pentru 3,4 miliarde de lei pentru pachetul social, în timp ce proiectul de buget prevede doar 1,7 miliarde.

Ministerul Finanțelor a făcut public azi proiectul bugetului de stat pe 2026. Documentul care poate fi consultat AICI prevede un deficitul bugetar de 6,2% din PIB și ar urma să scadă la 5,1% în 2027. Produsul Intern Brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026, respectiv la 2.182 miliarde lei în 2027.

Cum arată bugetul pe 2026, publicat în transparență de Ministerul Finanțelor

Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36,0% din PIB, iar cheltuielile se majorează cu aproximativ 55,5 miliarde de lei, de la 808,7 miliarde la 864,3 miliarde lei. De asemenea, bugetul pentru investiții crește cu aproape 25,6 miliarde de lei față de anul trecut, ceea ce ridică ponderea acestora la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul precedent.

Coaliția de guvernare se reunește într-o nouă ședință, azi, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a continua discuțiile spinoase asupra bugetului, care trenează de mai bine de două luni.

PSD decide duminică dacă votează bugetul în Parlament

Surse politice au declarat pentru Observator că PSD nu va decide azi dacă votează bugetul în Parlament, ci la ședința CPN (Consiliul Politic Național) de duminică. Deși PSD le-a transmis miniștrilor săi să avizeze proiectul, votul final în Parlament nu este garantat. PSD vrea mai mulți bani pentru măsuri sociale și insistă pentru 3,4 miliarde de lei pentru "pachetul social". În timp ce proiectul de buget prevede 1,7 miliarde de lei, pentru sprijinirea vârstnicilor prin acordarea de sprijin financiar, așa-numitul pachet de solidaritate. Social-democrații spun că nu vor renunța la această solicitare.

PSD ar putea depune amendamente în Parlament, dar social-democrații ar prefera să rezolve problema înainte, au declarat sursele citate. Totodată, o eventuală consultare privind ieșirea de la guvernare a partidului ar putea avea loc după votarea bugetului, nu la ședința CPN de duminică, au indicat sursele citate.

