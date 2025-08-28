Guvernul îsi va asuma răspunderea de şase ori în faţa Parlamentului. Un episod în premieră în politica românească. De teamă că pachetul austerităţii va pica la CCR, liderii Coaliţiei l-au spart în şase proiecte separate, câte unul pentru fiecare reformă. Iar asta înseamnă că Opoziţia ar putea depune nu una, ci şase moţiuni de cenzură. În acest context, premierul îşi pune mandatul pe masă şi sugerează că va demisiona dacă reformele vor pica la Curtea Constituţională.

Soarta Guvernului e legată de cele şase proiecte care compun Pachetul austerităţii vor reforma administraţia locală şi companiile de Stat. Sunt reguli noi pentru pensiile magistraţilor şi măsuri fiscale pentru firme şi companiile multinaţionale. Un alt proiect va tăia salariile şi va reduce numărul de posturi în ANRE, ASF şi ANCOM, acolo unde salariile şefilor variază între 10 şi 15 mii de euro pe lună.

Premierul a ridicat miza şi a sugerat că s-ar putea retrage din funcţie, dacă reformele vor fi blocate.

"Fără aceste corecţii nu am făcut nimic şi atunci, dacă nu ai reuşit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe şi mai bine laşi alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile", a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Guvernul Bolojan îşi va asuma răspunderea pe fiecare dintre cele 6 reforme. Vor exista, practic, 6 angajări de răspundere, într-o singură zi, în plenul Parlamentului. Concret, asta va permite Opoziţiei să depună 6 moţiuni de cenzură, câte una pentru fiecare proiect care va trece fără dezbatere de Parlament. Dacă aceste moţiuni vor fi respinse, iar proiectele vor fi adoptate, atunci partidele din Opoziţie ar putea să depună 6 contestaţii la Curtea Constituţională.

Liderii Coaliţiei spun că dacă toate reformele ar fi incluse într-un singur proiect, atunci ar exista riscul ca întregul Pachet să pice la Curtea Constituţională.

Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în Parlament, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

O decizie CCR din 2020 arată că "procedura angajării răspunderii are un caracter excepţional şi este de natură să restrângă rolul Parlamentului, ca unică autoritate legiuitoare".

Curtea a stabilit atunci că promovarea unui proiect care cuprinde reglementări din mai multe domenii, prin asumarea răspunderii Guvernului, încalcă litera Constituţiei.

"Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Constituţiei, o moţiune de cenzură poate fi depusă în termen de 3 zile de la momentul în care Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Dacă moţiunea este respinsă, atunci proiectul de lege se consideră adoptat. Guvernul ar fi demis dacă o moţiune de cenzură ar fi votată de cel puţin 233 de senatori şi deputaţi.

